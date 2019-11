Statele UE au decis echiparea obligatorie a autoturismelor cu noi functii de siguranta: ne vor impiedica sa circulam cu viteza sau sa conducem dupa ce am baut

Ziare.

Aceste masuri au fost propuse anul trecut de Comisia Europeana si aprobate de Parlamentul European, intr-un efort de a reduce numarul victimelor accidentelor rutiere, in fiecare an pe ansamblul UE circa 25.000 de oameni pierzandu-si viata si alti aproximativ 140.000 fiind raniti in astfel de accidente.Conform normelor aprobate, toate vehiculele noi vor trebui sa fie echipate cu o lista de aproape 30 de noi functii menite, printre altele, sa inregistreze datele unui accident, sa impiedice persoanele aflate sub influenta alcoolului sa conduca sau sa impiedice de asemenea depasirea limitei legale de viteza.Autoturismele si autoutilitarele vor trebui sa fie prevazute de asemenea cu zone extinse de protectie a capului in urma unui impact, pentru a limita astfel ranirile in urma coliziunii cu pietoni sau biciclisti.De asemenea, camioanele si autobuzele vor trebui sa fie proiectate in asa fel incat sa fie diminuate unghiurile moarte si sa fie dotate cu sisteme capabile sa detecteze pietonii si biciclistii aflati in apropiere.