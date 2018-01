Surse EUObserver: CE nu exclude posibilitatea lansarii procedurii de sanctionare a Romaniei

Ziare.

Conform publicatiei EUObserver , Comisia Europeana a trimis scrisori in care le cere decidentilor de la Bucuresti sa nu adopte modificarile privind Legile Justitiei, dar ele reprezinta doar "un foc de avertisment", dupa cum a declarat, sub protectia anonimatului, un functionar UE.Oficialul citat a precizat ca Executivul UE nu exclude posibilitatea recurgerii la mecanismul pe tema normelor statului de drept lansat in cazul Poloniei. Totusi,Uniunea Europeana monitorizeaza Romania si Bulgaria prin Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV), intocmind rapoarte anuale.Comisia Europeana a transmis miercuri ca este preocupata de reformele justitiei aplicate in Romania."Urmarim cu preocupare cele mai recente evolutii din Romania. Independenta sistemului judiciar din Romania si capacitatea acestuia de a combate eficient coruptia reprezinta elemente esentiale a unei Romanii puternice in cadrul Uniunii Europene", au transmis, conform unui comunicat comun, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si vicepresedintele Frans Timmermans.In replica, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au sustinut ca partenerii europeni sunt informati gresit.Partidele de Opozitie au reactionat vehement, cerandu-le liderilor aliantei de la Putere sa stopeze modificarea legilor Justitiei si a Codurilor penale.C.B.