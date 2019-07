Test de stres pentru von der Leyen la Strasbourg

Exista o majoritate pentru von der Leyen in PE?

Neliniste la social-democrati

Portita de scapare pentru ecologisti

Noul presedinte al PE face o figura slaba

Ziare.

com

Ziua de miercuri a inceput cu un sentiment de neliniste la Parlamentul European, un loc in care de regula totul functioneaza ca uns. De data aceasta nu au mai fost de vina Partidul Brexit sau populistii pentru agitatie, ci social-democratii si ecologistii.Atentia cea mai mare a fost generata de vizita de prezentare a Ursulei von der Leyen, crestin-democrata germana nominalizata sa preia functia de sefa a Comisiei Europene. Von der Leyen a vizitat grupul parlamentar al popularilor europeni si a fost insotita de candidatul de top anterior al PPE, Manfred Weber, care a pierdut cursa nominalizarii pentru presedintia Comisiei.Ulterior, dupa discutiile cu usile inchise in grupul PPE, Ursula von der Leyen s-a adresat si jurnalistilor prezenti, spunand ca este o onoare pentru ea aceasta nominalizare: "Vreau sa ascult cat pot de mult si sa intru intr-un dialog cu Parlamentul European."Ea a precizat ca, la viitoarele alegeri europene, procedura de alegere a candidatilor de top in Parlament, care de data aceasta a esuat masiv, ar urma sa fie facuta "intr-un cadru mai larg".Un gest prietenos in directia eurodeputatilor frustrati, dar nu mai mult decat atat. Candidata nu s-a profilat inca din punct de vedere al platformei ei politice, dar va fi nevoita sa o faca la discutiile cu usile inchise cu celelalte grupuri parlamentare, altfel ar putea pierde la votul de confirmare din PE de peste doua saptamani.Ecologistii nu o vad cu ochi prea buni pe von der Leyen, iar social-democratii se opun cel mai vocal numirii ei. Crestin-democratii si conservatorii ei se lasa convinsi, respectand disciplina grupului parlamentar al PPE.Asa crede David McAllister, fost premier al landului german Saxonia Inferioara, azi europarlamentar din partea CDU: "Votul meu il are", spune el, chiar daca anterior l-a sprijinit pe Manfred Weber.Acesta a fost respins insa de blocada unei minoritati in Consiliul European si a fost nevoie de o alta solutie: "Este un compromis tipic in stil UE", spune McAllister.La urmatorul scrutin european este nevoie de alte mecanisme, prin care alegatorii sa poata influenta mai direct numirea liderilor institutiilor comunitare.Dar McAllister crede ca este gresita respingerea din principiu a Ursulei von der Leyen. "Este o europeana convinsa, prima femeie care sa ocupe aceasta functie. Ar trebui sa-i dam o sansa, sa ascultam ce planuri are".Cea mai mare neliniste domneste la social-democrati. Nou aleasa eurodeputata Katarina Barley spune ca nu ar fi "deloc multumita" cu nominalizarea lui von der Leyen. "Nu este vorba de persoana, ci de metoda si de intregul pachet".Alegatorilor li s-ar fi promis altceva. "Aveam o majoritate pentru Frans Timmermans, nu pot sa accept acum un alt pachet de personal si multi din PE nu o vor face de asemenea". Pana si in PPE ar exista opozitie fata de von der Leyen.Pentru ca votul de confirmare a acesteia, peste doua saptamani in legislativul comunitar, sa nu esueze, sefii de partide din fiecare tara au multa munca de convingere de prestat cu eurodeputatii lor. Altfel, s-ar putea ajunge la o criza institutionala intre Parlamentul European si Consiliul European.Katarina Barley crede ca o astfel de criza deja exista: "Am spus mereu ca vom vota doar pentru unul din candidatii de top (Spitzenkandidat) ai unui grup parlamentar", dar acum totul s-a schimbat.Ea uita sa precizeze insa ca Frans Timmermans avea o mica majoritate in Consiliul European, dar nu si in Legislativul de la Strasbourg. La fel in cazul lui Manfred Weber, care mereu a indicat insa ca ar proveni din cel mai puternic grup parlamentar european.In principiu, si ecologistii resping actualele propuneri de personal facute de Consiliul European. Dar ei isi lasa o portita de scapare. "Nu am spus un NU categoric", explica Philippe Lamberts, care conduce grupul ecologist in PE.Dar persoana von der Leyen trebuie privita critic, ea ar fi doar "o ministra la final de mandat, mereu loiala Angelei Merkel".Verzii se preocupa de programul ei politic: intelege ea politica de protectie a climei, amenintarile la adresa democratiei, provocarile sociale? Ecologistii europeni se vor intalni in urmatoarele doua saptamani la Bruxelles cu Ursula von der Leyen si vor sta de vorba cu ea. Poate ca vor vota cu DA pana la urma, spune Lamberts.Fata de opozitia social-democratilor, Lamberts nu are prea multe lucruri bune de spus. "La final, ei vor vota cum li se spune, nu vor iesi din formatie". Pana la urma, grupul socialistilor europeni ar fi primit destule posturi-cheie, de la cel de presedinte al Parlamentului European, pentru italianul David Sassoli, pana la cel de Inalt Insarcinat cu Politica Externa si de Securitate, pentru ministrul de Externe spaniol Josep Borrell.Sassoli, un fost jurnalist, a admis in prima sa conferinta de presa ca a fost si el surprins de nominalizarea sa brusca, marti seara, pentru functia de presedinte al PE, la care nu se gandea sa candideze.Trebuia sa fie un social-democrat, iar Consiliul l-ar fi nominalizat mai intai pe fostul premier bulgar Serghei Stanisev. Dar pentru ca recomandarea a venit de la sefii de state si de guverne, lucru neagreat defel de Parlament, bulgarul nu a mai candidat deloc. De ce sa fie el cel urecheat de eurodeputati?A fost scos deci din palarie italianul, care urmeaza acum in functie conationalului sau conservator Antonio Tajani. Sassoli a vorbit cu jurnalistii doar in italiana, nu ar sta prea bine la capitolul limbi straine. Nu este un lucru prea bun pentru o functie in care trebuie sa comunici cu 28 de natiuni.Iar alegerea sa a fost de asemenea o punere in scena neimpresionanta. La primul tur, a ratat la mustata majoritatea necesara, la al doilea a obtinut 11 voturi peste pragul necesar. Cam 100 de deputati conservatori, social-democrati si liberali, l-au tinut in joc de glezne pana in ultimul moment.Unitatea este pe moment un bun la mare pret in PE, iar Sassoli pare controversat si ca solutie de urgenta. Altfel arata o intarire a legislativului comunitar. Si pentru ca va fi mult mai greu ca inainte sa se construiasca majoritati sigure in componenta actuala a PE.