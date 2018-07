UE ne intreaba daca vrem sa renuntam la ora de vara. Completeaza chestionarul online

AICI

Ziare.

com

Comisia Europeana a lansat un sondaj, care poate fi completat pana in data de 16 august, prin care cetatenii din UE sunt intrebati daca doresc pastrarea orei de vara sau renuntarea la aceasta, precum si daca prefera ora de vara - cand ceasurile sunt date cu o ora inainte - sau ora de iarna, informeaza DPA.Sondajul vine ca urmare a rezolutiei adoptate de Parlamentul European in februarie referitoare la reevaluarea regimului schimbarii orei precum si in urma solicitarilor cetatenilor si a catorva state membre, precizeaza Comisia Europeana.Chestionarul contine cinci intrebari prin care respondentii sunt rugati sa-si evalueze experientele legate de schimbarea orei, sa spuna daca doresc continuarea acestei practici sau desfiintarea sa, motivandu-si optiunea, sa specifice daca prefera ca ceasurile sa ramana permanent date inainte sau inapoi.In luna martie, 73% dintre germanii intervievati au spus ca ar prefera desfiintarea orei de vara, potrivit unui sondaj comandat de compania germana din domeniul asigurarilor DAK. Cu toate acestea, putini dintre cei intrebati se asteapta ca aceasta practica sa fie desfiintata in urmatorii cinci ani.Mecanismul trecerii la ora de vara a fost introdus in mai multe tari europene in timpul Primului Razboi Mondial pentru a contribui la economisirea energiei electrice.Potrivit reglementarilor europene, in statele din blocul comunitar, ceasurile se dau cu o ora inainte in ultima duminica din luna martie si cu o ora inapoi in ultima duminica din octombrie.