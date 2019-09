Un fost jurnalist roman a fost numit de Ursula von der Leyen purtator de cuvant adjunct al CE

Ziare.

com

In prezent, Dana Spinant este director responsabil cu bugetul, comunicare si afaceri din cadrul Directiei Generale pentru Politici regionale si urbane a CE, informeaza Comisia Europeana Anterior, ea a fost responsabila cu problemele migratiei (2015-2017) si cu problemele cauzate de droguri (2010-2014).Inainte de a se alatura Comisiei Europene, Dana Spinant a lucrat timp de 15 ani in presa, la European Voice (2002-2009), EUobserver.com (2001-2002), precum si director de stiri si corespondent la Bruxelles pentru diverse posturi de televiziune romanesti.Dana Spinant va face echipa cu Jens Flosdorff, din Germania, (Executive Communication Adviser) si Eric Mamer, din Franta (purtator de cuvant).Dana Spinant va prelua functia de adjunct al purtatorului de cuvant pe 1 noiembrie 2019, in momentul in care Ursula von der Leyen isi va incepe mandatul de cinci ani.I.O.