Ursula von der Leyen anunta ca va demisiona din guvernul german. Indiferent de rezultatul votului in PE

"Maine voi cere increderea Parlamentului European. Indiferent de rezultat, voi demisiona din functia de ministru al Apararii miercuri, pentru a sluji Europa cu toata puterea mea", a declarat luni Ursula von der Leyen, informeaza Mediafax.Ursula von der Leyen, in prezent ministru german al apararii si o apropiata a cancelarului Angela Merkel, are nevoie de o majoritate simpla la votul din Parlamentul European pentru a deveni presedintele Comisiei Europene.Votul va fi dat marti, in plenul Parlamentului European, iar Ursula von der Leyen poate conta pe grupul popularilor europeni din care face parte, in timp ce socialistii europeni si noul grup centrist-liberal i-au transmis fiecare, saptamana trecuta, ca votul lor depinde de acceptarea unor solicitari.In consecinta, majoritatea de care are nevoie va fi greu de obtinut in lipsa sprijinului din partea socialistilor si liberal-centristilor, mai ales ca grupul Verzilor a anuntat ca nu o sustine. De asemenea, unii eurodeputati ar putea ignora indicatia de vot data de grupul lor politic, fiind nemultumiti ca liderii europeni nu au tinut cont de sistemul "capilor de lista" (Spitzenkandidat), prin care presedinte al Comisiei ar fi trebuit sa devina unul din capii de lista ai marilor familii politice reprezentate in Parlamentul European.Ursula von der Leyen s-a prezentat saptamana trecuta in fata eurodeputatilor din principalele familii politice, promitandu-le ca printre prioritatile sale la sefia executivului comunitar vor fi statul de drept, migratia, competitivitatea si combaterea schimbarilor climatice.