Ursula von der Leyen isi tese echipa de comisari europeni la Bruxelles

Ceea ce Ursula von der Leyen tocmai incearca sa faca poate fi comparat cu vechea si complicata arta a dantelariei. Dantelele de Bruxelles sunt oricum o traditie indelungata si sunt faimoase in lumea intreaga. Ele se vand in toate magazinele de suveniruri.La nivel politic, doamna von der Leyen tocmai isi tese noua echipa de comisari europeni. Ea are in maini numeroase fire libere pe care trebuie sa le puna laolalta intr-un intreg functional. Cele 26 de tari membre care au voie sa numeasca un comisar europen au avut timp pana luni sa faca propuneri. Marea Britanie nu mai trimite pe nimeni la Bruxelles, din cauza Brexitului, in timp ce Germania este deja reprezentata chiar de sefa Comisiei.Ursula von der Leyen a rugat tarile membre sa nominalizeze cel putin 13 femei pentru functia de comisar european. Ea vrea sa alcatuiasca in premiera un executiv comunitar in care numarul femeilor-comisar este egal cu cel al barbatilor. Dupa ce Franta a nominalizat-o pe fosta ministra a Apararii Sylvie Goulard, numarul femeilor propuse este 12. Daca si Italia va urma exemplul Parisului, la finalul crizei politice de la Roma, atunci von der Leyen si-ar putea indeplini promisiunea facuta la alegerea ei turbulenta din iulie.Premisa este ca ea va si accepta toate nominalizarile facute de statele membre. Doar doua tari, Romania si Portugalia, au indeplinit rugamintea doamnei von der Leyen de a nominaliza cate doi candidati, o femeie si un barbat. In timp ce statele membre au dreptul de a trimite materialul neprelucrat, mestesugara von der Leyen are libertatea de a tese dantela asa cum crede ea de cuviinta. Ea poate imparti cum doreste portofoliile in noua Comisie, ii poate repartiza teoretic dupa cum considera pe candidatii cu care tocmai poarta discutii de prezentare la Bruxelles.Tarile membre si grupurile politice din Parlamentul European si-au formulat insa la randul lor propriile doleante si vor ca de acestea sa se tina cont la alcatuirea noii Comisii. Aproape toate statele membre ar dori sa primeasca un "portofoliu important" pentru candidatii lor, adica ceva legat de economie, comert sau bani. Grupurile parlamentare din legislativul comunitar, in care nu mai exista acum o majoritate clara, vor vota la sfarsitul lui octombrie intreaga echipa noua de comisari, dupa audierea fiecarui candidat in parte. Europarlamentarii pot respinge un candidat sau altul si solicita o noua nominalizare, lucru care s-a si intamplat de altfel de mai multe ori la formarea comisiilor anterioare.In prezent, Ursula von der Leyen lucreaza la o echipa formata din noua conservatori, noua social-democrati, cinci liberali, un ecologist si un nationalist. Exista deja doi vicepresedinti ai Comisiei, social-democratul Frans Timmermans si liberala Margrethe Vestager. Cei doi au candidat la randul lor pentru sefia Comisiei, post ce i-a revenit neasteptat doamnei von der Leyen.Tarile din estul UE isi doresc la randul lor vicepresedinti din regiune, dupa ce s-au considerat insuficient bagate in seama la alocarea anterioara a posturilor la varful Uniunii. Presedinte al Consiliului European va fi un belgian, sef al diplomatiei comunitare va fi un spaniol iar BCE va avea o presedinta franceza. Guvernul national-conservator al PiS din Polonia s-a inteles deja cu von der Leyen sa primeasca portofoliul Agriculturii, important pentru subventiile agricole masive primite de fermierii polonezi. In acest sens, Polonia si-a si schimbat luni candidatii pentru Comisie. Von der Leyen se straduieste evident sa aiba o relatie mai buna cu Polonia decat predecesorul ei Jean-Claude Juncker. Ea vrea sa puna capat disputei dintre Bruxelles si Varsovia privind respectarea statului de drept in Polonia. Dar nu va face concesii substantiale Poloniei in acest caz, a promis ea in Parlamentul European.Ursula von der Leyen vrea sa mai lucreze la echipa ei pana la finalul lui septembrie. Politiciana germana are chipurile un nume de familie greu de pronuntat la Bruxelles, de aceea noua ei echipa este deja numita "Team Ursula". In Parlamentul European se asteapta audieri dure pentru candidatii nationalisti din Polonia si Ungaria. Si anumiti candidati mai putin cunoscuti ar putea avea probleme. Candidata croata Dubravka Suica este invatatoare, a fost primarita si apoi europarlamentara. Ea nu are experienta de guvernare la nivel national. La fel de subtire este si cv-ul candidatei cipriote Stella Kyriadkides. Ea este de profesie psiholog si este eurodeputata, nefacand parte vreodata din vreun guvern. Una din candidatele Romaniei, Rovana Plumb, a fost nevoita sa demisioneze la Bucuresti din functia de ministru in urma unui scandal de coruptie, ceea ce nu este tocmai o recomandare buna pentru preluarea unei functii inalte la Bruxelles.La barbati, primul care se remarca este lituanianul Virginijus Sinkeviscius, in varsta de doar 28 de ani. El vine din formatiunea ecologista Partidul Fermierilor si a fost deja ministru al Economiei in tara sa. Eurodeputatii ecologisti il privesc insa cu scepticism, pentru ca ar fi prea apropiat spiritual de presedintele american Donald Trump. Sinkeviscius trebuie sa se astepte la o audiere dura in legislativul european.Modelul de functionare pentru Team Ursula nu este inca definitivat. Vor exista si pe mai departe vicepresedinti ai Comisiei care vor supraveghea activitatea anumitor comisari europeni? Vor exista anumiti comisari cu putere de decizie mai mare? Cum se vor repartiza conducerile numeroaselor directii generale din CE, cu miile lor de angajati? Ursula von der Leyen mai are de lucru la structurarea echipelor care vor raspunde de domenii identificate de ea deja ca foarte importante, precum comertul, protectia climei si viitorul digital. Daca in dantela se face vreo greseala de tesatura, aceasta poate fi cu greu apoi remediata. Sa fie la fel si in dantelaria politica de la Bruxelles?