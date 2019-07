Ursula von der Leyen le transmite europarlamentarilor scrisori cu promisiuni, inaintea votului de marti

Ziare.

In plus, promite o schema de asistenta pentru somaj, reformarea politicii de azil pentru migranti in sensul impartirii poverii intre statele UE, revizuirea modului in care este monitorizata respectarea statului de drept in tarile UE, precum si sustinerea reducerii emisiilor de carbon cu 55% pana in anul 2030, relateaza agentiile Reuters si dpa.In scrisorile transmise celor doua grupuri politice, Ursula von der Leyen se mai declara pentru a se acorda Parlamentului European dreptul de initiativa legislativa. In prezent, doar Comisia Europeana are dreptul sa propuna legi aplicabile la nivelul UE.Cat despre Brexit, ea s-a aratat dispusa sa ofere Regatului Unit mai mult timp pentru negocierea retragerii din UE. De asemenea, Ursula von der Leyen a sustinut ca pentru deciziile de politica externa ale UE sa se renunte la regula unanimitatii si aceste decizii sa fie luate prin majoritate calificata.In scrisoarea transmisa grupului liberal-centrist "Renew Europe", ea promite in plus ca va avea in vedere provocarile si oportunitatile erei digitale.Prin aceste scrisori Ursula von der Leyen incearca sa-i convinga pe europarlamentarii care inca sunt reticenti sa-i acorde votul marti in plenul Parlamentului European . Ea poate conta pe grupul popularilor europeni din care face parte, in timp ce socialistii europeni si noul grup centrist-liberal i-au transmis fiecare saptamana trecuta ca votul lor depinde de acceptarea unor solicitari.Astfel, potrivit Politico.eu, socialistii i-au cerut printr-o scrisoare sa prezinte in scris "angajamente concrete" privind prioritatile de politica in postul de presedinte al Comisiei Europene - inclusiv cu angajamentele bugetare asociate -, care privesc in special dezvoltarea durabila, schimbarile climatice, bugetul UE, politica de azil pentru migranti, statul de drept si politica externa a UE. Exista si solicitari foarte precise, cum ar fi o egalitate perfecta de gen in Colegiul Comisarilor, adica numarul comisarilor europeni barbati sa fie egal cu cel al femeilor.Ursula von der Leyen, in prezent ministru german al apararii si o apropiata a cancelarului Angela Merkel, are nevoie de o majoritate simpla la votul din Parlamentul European. Dar aceasta majoritate este greu de obtinut in lipsa sprijinului din partea socialistilor si liberal-centristilor, mai ales ca grupul Verzilor a anuntat ca nu o sustine. De asemenea, unii eurodeputati ar putea ignora indicatia de vot data de grupul lor politic, fiind nemultumiti ca liderii europeni nu au tinut cont de sistemul "capilor de lista" (Spitzenkandidat), prin care presedinte al Comisiei ar fi trebuit sa devina unul din capii de lista ai marilor familii politice reprezentate in Parlamentul European.Ursula von der Leyen s-a prezentat saptamana trecuta in fata eurodeputatilor din principalele familii politice, promitandu-le ca printre prioritatile sale la sefia executivului comunitar vor fi statul de drept, migratia, competitivitatea si combaterea schimbarilor climatice.Tinand cont de nemultumirea eurodeputatilor pentru neaplicarea sistemului "capilor de lista", ea i-a laudat pe doi dintre perdantii renuntarii la acest sistem si care aspirau la sefia Comisiei Europene, respectiv socialistul Frans Timmermanns si liberala Margrethe Vestager, promitand ca le va da portofolii importante in viitoarea Comisie Europeana, si anume pe cel de prim-vicepresedinte lui Timmermanns si unul cu "rang echivalent" lui Vestager. Ursula von der Leyen a marturisit de asemenea ca doreste o Comisie Europeana perfect paritara, cu un numar egal de femei si barbati.