Va fi PSD fara Dragnea exclus din familia socialistilor europeni? Calcule pentru Frans Timmermans

Pentru Frans Timmermans campania nu s-a oprit

Cum ramane insa cu statutul PSD in PES?

Ziare.

com

Socialistii europeni au tolerat abuzurile Guvernului PSD/ALDE, manevrat de Liviu Dragnea, pana in punctul in care cautionarea unui partid condus de un lider condamnat pentru coruptie, dar inca in libertate la acea vreme si incercand cu orice pret sa impiedice justitia sa isi faca treaba, i-ar fi costat electoral, la nivelul Uniunii Europene.A fost momentul in care, intr-o nota de subsol a unui comunicat, PES a anuntat "inghetarea" relatiilor cu PSD Altfel spus, nicio alaturare cu vreun social-democrat din Romania nu mai e dezirabila, iar social-democratii romani nu vor mai beneficia de afilierea la familia europeana.A fost un calcul strategic, dincolo de implicatiile de ordin etic, care s-a dovedit a fi fost unul corect.Frans Timmermans, candidatul socialistilor la presedintia Comisiei Europene, a reusit sa isi aduca partidul din Olanda pe primul loc la scrutinul european, desi a pornit cu a treia sansa, si datorita imaginii de justitiar care supravegheaza la respectarea statului de drept la Bucuresti.Implicarea lui Timmermans in afacerea "democratiei din Romania", unde colegii lui din PES, Liviu Dragnea si Viorica Dancila, se dadeau peste cap pentru a modifica Legile Justitiei cat sa aduca beneficii personale unui grup din PSD, a fost, de altfel, cea mai vizibila parte a campaniei electorale.Frans Timmermans a fost perceput - pe buna dreptate - ca un functionar european puternic, ferm, nedispus sa negocieze compromisuri nici macar cu propriii lui colegi din familia politica a socialistilor europeni.O imagine deloc rea pentru un politician care era si in campanie electorala pentru Parlamentul European, nu doar in exercitiul functiei de prim vicepresedinte al Comisiei Europene.A fost motivul pentru care Timmermans nu a vrut sa lipseasca de la Sibiu, unde aveau sa se afle toti liderii europeni si s-au si derulat primele negocieri pentru portofoliile europene.A fost insa si un nou semnal dat celorlalte grupuri politice care il pot sustine la sefia CE ca ramane consecvent in delimitarea de partidul condus de un lider criticat de toate institutiile UE.A urmat apoi avertismentul puternic dat Guvernului Dancila/Dragnea, ca risca, in numele Romaniei, demararea procedurilor pentru activarea Articolului 7.Exact inainte de marea dezbatere a tuturor candidatilor la conducerea Comisiei Europene, care a avut loc la Bruxelles, avertismentul acesta ultimativ a fost comunicat chiar de Timmermans - nu de presedintele CE Jean Claude Juncker.Tragand linie, profilul de justitiar care restabileste democratia intr-o tara est-europeana intrata pe mainile unui lider corupt i-a adus si beneficii politice lui Frans Timmermans, iesit victorios din alegerile din propria sa tara.Se poarta negocieri continue la nivelul grupurilor politice pentru sefia Comisiei, iar candidatul care va reusi sa coaguleze in jurul lui o majoritate va obtine mandatul.Ultimele semnale, venite dinspre Consiliul European care a avut loc zilele acestea la Bruxelles, sunt ca Emmanuel Macron ar putea inclina catre sustinerea lui Frans Timmermans, renuntand astfel la un candidat extern procesului de, pe care Guy Verhofstadt, alaturi de care va constitui noul grup din PE, l-a si boicotat, de altfel.Putin mai la Est, la Bucuresti, social-democratii au suferit cea mai dezastruoasa infrangere electorala si nu doar din perspectiva procentelor obtinute. A doua zi dupa ce partidul a atins treapta de jos, liderul lui, Liviu Dragnea, a primit sentinta de condamnare la inchisoare.In vreme ce Dragnea intra pe poarta penitenciarului Rahova insa, Viorica Dancila a anuntat ca asigura conducerea interimara a partidului, care va trebui sa se scuture de aceasta eticheta de "partid de hoti si de corupti".Si avea sa inceapa un mic exercitiu public de conversie a imaginii, din care sa reiasa ca PSD sprijina independenta justitiei. Mai e putin pana vom afla ca Laura Codruta Kovesi este candidatul sprijinit de Marian Oprisan si Adrian Nastase la sefia Parchetului European!De la Bucuresti, socialistii europeni aduna 8 + 1 mandate, ceea ce inseamna ca o excludere a PSD ii va aduce la un total de 152 - 8 (9) mandate. Ar putea primi insa doua mandate de la Pro Romania, daca Mihai Tudose (in cazul in care V. Ponta se va retrage, asa cum a anuntat initial) si Corina Cretu vor trece la Grupul Socialistilor din PE.Premierul Viorica Dancila, grupul de salvare a partidului, coordonat de Adrian Nastase, si cu Titus Corlatean vicepremier vor imbraca haine europene si, dupa ce au sustinut o campanie cu puternice accente eurofobe, ii vor spune lui Frans Timmermans ca merita pastrati in PES.Iata insa ce spunea socialista Ana Gomes (Portugalia), inainte de alegeri, intr-un interviu pentru Ziare.com cu atat mai mult cu cat ei continua, din ce in ce mai mult, sa incalce principiile liniei noastre politice".Intrebati dedaca PSD va fi exclus sau, din contra, a fost reevaluat pozitiv, cei de la PES au raspuns laconic: "Asa cum a fost comunicat atunci cand PES a decis inghetarea relatiilor cu PSD, o decizie in acest sens urmeaza sa fie luata".Daca ne intoarcem la comunicatul prin care PES s-a disociat de PSD, gasim insa si o portita:"Presedintele PES Serghei Stanishev a reafirmat ingrijorarile privind statul de drept din Romania. El i-a informat pe sefii de guverne, comisarii europeni si liderii de partid ca,, in asteptarea unei discutii formale la urmatoarea reuniune a PES, din iunie, in cadrul careia va fi discutata apartenenta PSD Romania la PES".Asadar, e suficient ca Viorica Dancila, aflata tot la conducerea Guvernului, sa isi afirme sustinerea pentru statul de drept, pentru ca PSD sa fie din nou frecventabil la nivel european?E o intrebare care cantareste in mod sigur in negocierea pe care o poarta Frans Timmermans pentru conducerea Comisiei Europene, pentru ca alegerile au dovedit ca oportunitatea si chiar implicatiile etice sunt mai puternice decat simpla artimetica a voturilor.