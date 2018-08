Se va mai schimba ora? Consultarea europeana se incheie in aceasta seara

Ziare.

In data de 3 august, erau peste 1 milion de cetateni europeni care isi exprimasera punctul de vedere. Consultarea se incheie astazi, 16 august, informeaza postul de televiziune belgian RTBF.O directiva europeana din 2001 reglementeaza trecerea de la ora de iarna la ora de vara si invers. Toate statele europene isi schimba ora in ultimul weekend din martie si ultimul weekend din octombrie. Dar reintroducerea orei de vara dateaza de fapt din 1977. Ea avea drept obiectiv economisirea energiei, desi eficienta sa a fost contestata.Dupa terminarea consultarii "vor exista doua posibilitati: fie ca nu se fac modificari, fie ca se renunta la schimbarea orei in intreaga Uniune", a explicat Comisia cand a lansat consultare.Chiar daca schimbarea orei a fost instituita in urma cu 40 de ani, ea continua sa fie foarte criticata, potrivit publicatiei franceze La Croix. "Comisia primeste frecvent observatii ale cetatenilor cu privire la ora de vara", recunoaste institutia. Acesti reclamanti acuza dificultati in adaptarea somnului lor.Unele tari sunt in special impotriva schimbarii orei. De pilda, Finlanda a cerut ca schimbarea semestriala a orei sa fie suprimata, iar Lituania a cerut o revizuire a sistemului actual, potrivit Comisiei.UE a efectuat deci studii asupra impactului schimbarii orei si a dorit sa ofere cetatenilor europeni ocazia de a se exprima.In anii 1980, o directiva stabilise obligatia pentru toate statele membre sa treaca la ora de vara in ultima duminica din martie si sa revina la ora de iarna in ultima duminica din octombrie.Majoritatea tarilor europene instituisera deja acest sistem ca urmare a socului petrolier din 1973-1974, din grija de a economisi energie. Obiectivul schimbarii orei era in principal de a face sa corespunda mai bine orele de activitate cu orele insorite pentru a limita utilizarea luminii artificiale.Un studiu publicat de Agentia mediului inconjurator si al controlului energiei (Ademe) in 2010 a estimat astfel ca ora de vara aducea in 2009 o economie globala de 440 GWh de electricitate.RTBFInfo a consultat internautii cu privire la aceasta tema in octombrie 2017 si la intrebarea "Ar trebui abandonata schimbarea orei?", pusa unui esantion de 2.982 de persoane consultate, 80% au raspuns "da".