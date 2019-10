Vicepresedintele desemnat al Comisiei Europene vrea conditionarea banilor europeni de respectarea statului de drept

Ziare.

Jourova, originara din Cehia, fost comisar european pentru justitie, a afirmat ca doreste ca guvernele statelor membre ale UE care nu respecta statul de drept "sa aiba o viata mai putin usoara". Cu toate acestea, "nu vom adopta sanctiuni", a precizat ea la audierea pentru confirmarea pe post.Predecesorul ei, Frans Timmermans, a promovat eforturile impotriva incalcarii valorilor fundamentale ale UE; Polonia si Ungaria se confrunta deja cu proceduri disciplinare, iar Romania este monitorizata, reaminteste DPA. Abordarea sa a generat resentimente in Europa Centrala si de Est, iar unele state membre s-au opus nominalizarii sale ca presedinte al viitoarei Comisii.Jourova a apreciat activitatea olandezului, dar a sustinut ca daca va fi confirmata de Parlamentul European va actiona diferit, beneficiind de cunoasterea regiunii respective. In Comisia condusa de Jean-Claude Juncker, aflata la sfarsit de mandat, ea detine portofoliul de comisar european pentru justitie.Noua Comisie urmeaza sa isi preia mandatul la 1 noiembrie. Executivul UE are in subordine 32.000 de functionari, iar fiecare stat membru este reprezentat de un comisar.Ultimul cuvant pentru numire il are Parlamentul European, unde se asteapta, probabil luna aceasta, votul final pentru echipa von der Leyen.