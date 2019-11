Viitorul sef al diplomatiei UE pune intr-o situatie stanjenitoare Comisia Europeana, dupa ce a publicat un document confidential

Ziare.

com

Gafa lui Borell pune intr-o situatie stanjenitoare viitoarea Comisie Europeana condusa de Ursula von der Leyen, cu mai putin de trei saptamani inaintea votului de investire in Parlamentul European.Intr-o postare pe Twitter, Borrell a aratat un document expediat de autoritatile britanice - prin sistemul SIRENE - in care se solicita Madridului informatii suplimentare despre mandatul european de arestare emis pe numele separatistei catalane Clara Ponsati, refugiata in Scotia.In mesajul sau, pe care l-a sters rapid, dar au fost pastrate copii, Borrell publica date personale confidentiale.Dupa aparitia acestui mesaj, eurodeputata catalana Diana Riba i Giner, din grupul Verzilor, a trimis o scrisoare de protest catre presedintele in exercitiu al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si succesoarea acestuia, Ursula von der Leyen. In scrisoare se solicita retragerea nominalizarii lui Borrell pentru postul de sef al diplomatiei europene daca va fi dovedit ca el a folosit abuziv informatii confidentiale.''Pentru utilizarea Sistemului de Informatii Schengen (SIS) se aplica reguli clare si toata lumea trebuie sa le respecte'', a declarat vineri purtatoarea de cuvant comunitara Mina Andreeva. Dar ''tweet-ul a fost postat de dl. Borrell in calitatea sa de ministru al afacerilor externe al Spaniei si revine acum autoritatilor spaniole sa urmareasca aceasta afacere'', a completat ea.Sanctiuni financiare sunt prevazute in cazul incalcarii regulamentului, a declarat pentru AFP o sursa din cadrul Comisiei Europene.Josep Borrell a fost desemnat de liderii europeni sa fie viitorul sef al diplomatiei europene si de asemenea unul dintre vicepresedintii executivului comunitar condus de Ursula von der Leyen.Parlamentul European a aprobat deja nominalizarea lui Josep Borrell pentru acest post. Insa eurodeputatii mai trebuie sa valideze si viitoarea Comisie Europeana in ansamblu intr-un vot prevazut pentru 27 noiembrie.