Directiva europeana ce interzice practicile comerciale neloiale ar putea fi adoptata cand Romania va detine presedintia Consiliului UE

Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Directiva ar putea fi aprobata in perioada in care Romania va detine presedintia Consiliului UE (incepand cu 1 ianuarie 2019 pentru o perioada de 6 luni, n.red.).Petre Daea, ministrul Agriculturii, a participat luni la reuniunea Consiliului de ministri AGRIFISH care a avut loc la Luxemburg iar printre cele mai importante subiecte din agenda Consiliului au fost practicile comerciale neloiale din cadrul lantului de aprovizionare cu produse alimentare, risipa de alimente si planul de gestionare a pescuitului in apele occidentale."Consiliul a luat act de prezentarea de catre Comisie a unui proiect de directiva privind practicile comerciale neloiale din cadrul lantului de aprovizionare cu produse alimentare. Conform proiectului de Directiva, practicile comerciale neloiale care trebuie interzise sunt: platile intarziate pentru produsele alimentare perisabile; anulari ale comenzilor in ultimul moment; modificari unilaterale sau retroactive ale contractelor; obligarea furnizorului sa plateasca pentru produsele pierdute sau nevandute", precizeaza MADR.In context, ministrul Daea a aratat ca Romania sustine masurile propuse si va contribui la imbunatatirea lor."Amplitudinea fenomenului si aria lui de exprimare impun clarificari juridice pentru toti actorii de pe piata, nu numai pentru IMM-uri, care sunt doar o parte a lantului alimentar si sa nu lasam verigi slabe si, il citez inca o data pe comisarul Hogan "taria unui lant este data de cea mai slaba veriga!" Sa nu fie aceasta! In concluzie, salutam demersul, sustinem efectiv masurile propuse si vom contribui la imbunatatirea lor", a declarat ministrul roman al Agriculturii.Adoptarea finala de catre Parlament a proiectului de Directiva este precedata de o serie de etape de lucru, cum ar fi: prezentarea detaliata in cadrul reuniunilor Comitetului special pentru Agricultura (23 si 30 aprilie 2018), discutarea in Consiliu, in cadrul grupurilor de lucru la nivel de experti (23 mai 2018), prezentarea unui raport de progrese la Comitetul special pentru Agricultura (iunie 2018), sub presedintia Austriei se vor continua activitatile in cadrul grupurilor de experti (iulie 2018) iar in perioada presedintiei Romaniei se estimeaza posibilitatea incheierii negocierilor si adoptarea Directivei.Pe de alta parte, ministrii au realizat un schimb de opinii cu privire la modalitatile de a reduce risipa de alimente in UE si au analizat progresele inregistrate in punerea in aplicare a concluziilor privind pierderile si risipa de alimente in concluziile Consiliului din iunie 2016.Petre Daea a afirmat ca problema risipei alimentare este complexa si impune angajament si determinare in identificarea celor mai eficiente solutii, se mai precizeaza in comunicatul citat.La nivel national, marti, membrii subcomisiei constituite in cadrul Comisiei de Agricultura din Camera Deputatilor au expus punctele de vedere cu privire la proiectul de modificare a Legii nr. 217/ 2016 privind risipa alimentara si la amendamentele aflate in Parlament. S-a stabilit ca participantii sa transmita in scris observatiile discutate, urmand ca in saptamana 23- 27 aprilie sa aiba loc o noua reuniune a subcomisiei, in care sa se analizeze toate articolele. Votul final in Comisia de Agricultura va avea loc in saptamana 30 aprilie - 4 mai 2018.