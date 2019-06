Noul secretar general al Consiliului Europei este o femeie din Europa de Est

Ziare.

Cu 159 de voturi din cele 268 exprimate de membrii Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), reuniti la Strasbourg, Marija Pejcinovic Buric a castigat alegerile in fata ministrului de Externe belgian, Didier Reynders, care a primit 105 voturi, a declarat presedinta APCE, Liliane Maury Pasquier.La anuntarea rezultatului, politiciana croata a fost indelung aplaudata in hemiciclu.Ea ii va succeda pe 18 septembrie fostului premier norvegian Thorbjorn Jagland, in varsta de 70 de ani, primul secretar general al organizatiei care a fost reales in functie pentru un al doilea mandat.Ales pentru cinci ani pentru a conduce si reprezenta organizatia, secretarul general este oficial "responsabil pentru planificarea strategica, orientarea programului de activitati si bugetul Consiliului Europei", care se ridica la 437 milioane de euro in 2019.Organizatie care reuneste 47 de state de pe continentul european, Consiliul Europei are drept principala misiune apararea drepturilor omului, democratiei si statului de drept, bazandu-se pe Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) si pe munca de monitorizare si recomandarile comisiilor specializate, in prevenirea torturii sau a luptei impotriva coruptiei de exemplu.