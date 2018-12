Trotinetele si bicicletele, subiect fierbinte in Consiliul European: E o conspiratie a tacerii

Ziare.

Prezent la o dezbatere pe tema consumului de alcool la volan si a sigurantei in trafic, Antonio Avenoso, reprezentantul Consiliului European pentru Siguranta Transportatorilor, a declarat ca este nevoie de inasprirea legislatiei si a controalelor in ceea ce-i priveste pe biciclisti si, mai nou, si pe cei care conduc trotinete."Recunosc ca situatia este diferita in diverse tari membre, o conspiratie a tacerii, daca esti ciclist nu esti verificat, controlul nu e strict, dar sunt de acord ca daca iei bicicleta, esti participant activ si trebuie sa fii treaz. Unele tari verifica, nu este usor. Vine si asta. Reglementarea trotinetelor ne ingrijoreaza mult, pentru ca merg rapid in trafic. Ar trebui sa aiba casti, au viteza mare, dar nu e legislatie deloc. Progresul tehnic a fost rapid si a devansat legislatia, dar suntem constienti de asta", a declarat Antonio Avenoso, reprezentantul Consiliul European pentru Siguranta Transportatorilor.Pe de alta parte seful Directiei Rutiere din cadrul Politiei Romane, chestorul Florentin Bracea, a declarat ca in tara exista sanctiuni pentru biciclistii care consuma alcool si sunt desfasurate frecvent actiuni de constientizare, cu precadere in mediul rural."Daca a baut, nu trebuie sa se suie pe bicicleta. Accidentele cu biciclistii sunt pe locul 4 la nivel national, este o problema in toata tara. Acolo este clar ca se simte nevoie de educatie in mediul rural, de constientizare. S-au aplicat sanctiuni in teritoriu, dar el tot se suie pe bicicleta. Deci ce facem: facem un studiu, actiuni in mediul rural. Le-am dat in mediul rural veste reflectorizante sa fie mai vizibili. Feedback-ul a fost pozitiv", a declarat Florentin Bracea, seful Directiei Rutiere din cadrul Politiei Romane.