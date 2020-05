Cum arata relaxarea in Norvegia si Danemarca: Cand se deschid scolile si mall-urile

Ziare.

Evenimentele culturale si sportive la care asista pana la 200 de persoane vor fi autorizate incepand cu 15 iunie si inceputul campionatului de fotbal profesionist ar putea avea loc pe 16 iunie cu o reluare a antrenamentelor incepand de joi, a indicat de asemenea guvernul, relateaza AFP."Obiectivul nostru este ca, la 15 iunie, sa redeschidem majoritatea lucrurilor care au fost inchise", a declarat premierul norvegian Erna Solberg, in cadrul unei conferinte de presa."Dar exista o conditie importanta: nu vom relaxa masurile la aceste date decat daca vom reusi sa tinem epidemia sub control", a adaugat ea. Norvegia a adoptat un regim de semi-izolare la jumatatea lunii martie pentru a opri raspandirea noului coronavirus.In, centrele comerciale se vor redeschide de luni, iar colegiile si restaurantele din 18 mai, au anuntat autoritatile din tara scandinava.Aceasta redeschidere este insotita de o serie de masuri sanitare, in special respectarea unei distante de doi metri intre oameni."Se datoreaza in principal faptului ca am urmat recomandarile autoritatilor sanitare de a mentine distanta si de a ne dezinfecta mainile (...)", a declarat seful guvernului danez, Mette Frederiksen, in cursul unei conferinte de presa.Fotbalistii profesionisti pot sa-si reia antrenamentele acum, a spus ea.Serviciul de imprumut din cadrul bibliotecilor precum si activitatile asociative, in special sportive, in aer liber, vor fi autorizate din nou incepand cu 18 mai, data la care lacasurile de cult se vor putea de asemenea redeschide.Danemarca a optat, de asemenea, la jumatatea lunii martie pentru un regim de semi-izolare pentru a opri raspandirea noului coronavirus.