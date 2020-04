Mamele din Danemarca, revoltate dupa redeschiderea scolilor: Copiii nostri nu sunt cobai

Ziare.

com

Rata noilor cazuri este in scadere, dar decizia guvernului a dus la o dezbatere aprinsa referitoare la modalitatea de a echilibra nevoile economiei si siguranta populatiei - in cazul acesta, al celor mai tineri cetateni."Nu-mi voi trimite copilul, indiferent ce se va intampla", a spus Sandra Andersen, fondatoarea unui grup de Facebook denumit "Copilul meu nu va deveni cobai", care are peste 40.000 de urmaritori."Cred ca multi dintre parinti isi spun 'De ce copilul meu trebuie sa fie primul care iese afara'", a spus acesta, mama a doua fete, cu varsta de cinci, respectiv noua ani.Restrictiile impuse timp de o luna in Danemarca, tara in care s-au inregistrat peste 6.600 de cazuri de infectare si aproape 300 de decese, au dus la inchiderea magazinelor, barurilor, restaurantelor, cinematografelor si salilor de fitness.Miercuri, premierul Mette Frederiksen a sustinut aceasta decizie, adoptata la recomandarea autoritatilor sanitare, de reluare a cursurilor scolare pana la clasa a cincea, spunand ca acest lucru va permite parintilor sa revina la serviciu si va contribui la "relansarea economiei".Christian Wejse, cercetator in cadrul departamentului de boli infectioase de la Universitatea Aarhus, a precizat ca intelege ingrijorarile cetatenilor dupa "ce am petrecut o luna incercand sa evitam contactul".Dar eventuale noi infectari nu vor fi problematice intr-un grup de varsta "in care sunt putine contaminari, iar cei infectati nu dezvolta forme severe ale bolii".Luand exemplul Suediei, unde scolile au ramas deschise fara ca acest lucru sa insemne o crestere dramatica a infectarilor, copiii nu par un factor major in transmiterea virusului, a mai spus acesta.Personalul didactic are instructiuni sa impuna distanta sociala dintre copii, iar acolo unde cladirile vor ramane inchise, cei mici voi scrie cu creta pe terenul din curtea unitatilor de invatamant."Nu cred ca este drept ca cei mici sa nu-si poata imbratisa prietenii", a spus Nonne Behrsin Hansen, mama a doi copii de doi, respectiv patru ani."Am tinut copiii acasa pentru ca situatia din gradinite inainte de epidemia de COVID-19 nu era in regula, iar conditiile pe care le ofera acum sunt chiar mai rele".