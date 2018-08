Au refuzat sa stranga mana persoanelor de sex opus asa ca n-au primit cetatenie elevetiana

Ziare.

Municipalitatea a informat ca le-a refuzat aplicatia celor doi din cauza lipsei de respect pentru egalitatea de gen, conform primarului din Lausanne, Gregoire Junod, scrie The Guardian El a declarat ca o comisie municipala i-a chestionat pe cei doi acum mai multe luni pentru a afla daca indeplinesc criteriile pentru cetatenie, dar a ajuns la concluzia, comunicata public vineri, ca cei doi nu se pot integra in societatea elvetiana.De asemenea, cei doi "au prezentat dificultati in a raspunde intrebarilor puse de persoanele de sex diferit".Unii musulmani sustin ca Islamul nu permite contactul fizic cu o persoana de sex diferit, cu exceptia membrilor de familie.Junod a subliniat ca legile elvetiene sustin libertatea fiecaruia de a-si practica religia "cata vreme nu incalca legea".Nu este pentru prima oara cand strangerea de mana provoaca tensiuni in Elvetia. In 2016, o scoala primara a starnit reactii critice dupa ce a permis unor copii sirieni sa nu stranga mana profesoarei dupa ce ei s-au plans ca acest lucru este impotriva religiei lor pentru ca profesoara este de sex feminin.