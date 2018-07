Cainii politisti din Zurich au primit incaltaminte pentru a putea patrula si pe asfaltul incins

Ziare.

com

In conditiile in care temperaturile sunt asteptate sa se mentina la peste 30 de grade Celsius in aceasta saptamana, ingrijitorii cainilor politisti se folosesc de momentul patrularii pentru a informa si alti proprietari de caini ca trotuarul se incalzeste pana la cel putin 50 de grade Celsius in conditiile meteo actuale, citat de DPA.Asfaltul devine fierbinte pentru mana umana dupa 5 secunde, acelasi lucru fiind valabil si pentru labutele cainilor, a explicat departamentul de politie pe social media.In aceste conditii, cainii de dimensiuni mai mari ar trebui sa poarte incaltaminte, iar cei mai mici purtati in brate, a completat departamentul.Cainii politisti din Zurich sunt obisnuiti sa poarte incaltaminte, a declarat un purtator de cuvant al politiei pentru DPA. De asemenea, incaltamintea protejeaza cainii de sticla sparta si ii impiedica sa zgarie scaunele masinilor in timpul raidurilor pentru descoperirea de droguri.