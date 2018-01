Cei 13.000 de turisti blocati in Alpi vor trebui sa plateasca pentru evacuarea cu elicopterul sau raman ingropati in nameti

Ziare.

Cativa turisti au putut deja profita de acest pod aerian inca de marti, insa zborurile au fost suspendate odata cu venirea serii."In dimineata aceasta am redeschis podul aerian, deoarece trenurile inca nu pot circula pana la Zermatt", a declarat pentru AFP Christian Zioerjen, un responsabil al statiunii.Fiecare turist trebuie sa plateasca aproximativ 200 de franci elvetieni (171 de euro) pentru a fi evacuat prin acest mijloc de transport. "Este un pod aerian pentru a pleca sau veni la Zermatt", a precizat Zioerjen.Anterior, autoritatile anuntasera ca primul tren care leaga Zermatt de Tasch urma sa plece in jurul orei 11:15, insa a fost anulat dupa s-a aflat ca portiuni mari din calea ferata sunt blocate de zapada.Potrivit unui fotograf al AFP prezent in regiune, zapada cazuta pe liniile de cale ferata intre Tasch, o mica asezare situata la 6 kilometri de Zermatt, si Visp nu fusese inca degajata, iar in unele locuri stratul de zapada masura un metru.Cu toate acestea, potrivit autoritatilor din Zermatt, liniile de autobuz infiintate temporar functioneaza intre Tasch si Visp.Zermatt dispune in total de 13.400 de locuri de cazare pentru turisti, dintre care 7.200 in hoteluri si 6.200 in apartamente. Populatia comunei este de aproximativ 5.500 de locuitori.In ultimele zile, ninsorile abundente, caderile de pietre de pe versanti si riscul crescut de avalansa au determinat inchiderea mai multor drumuri in cantonul Valais.Alerta de avalansa a fost totusi ridicata, potrivit serviciului elvetian de meteorologie.