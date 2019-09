Cum recupereaza elvetienii prejudiciile din dosare de fraude economice: Confisca supermasini si le scot la licitatie

Ancheta deschisa impotriva lui Nguema

"Aceasta este o vanzare exceptionala", a declarat pentru AFP Philip Kantor, reprezentantul casei de licitatie britanice Bonhams, potrivit The Guardian. "Este o colectie privata de supermasini, care au fost folosite foarte putin si au cativa kilometri parcursi", explica acesta.Printre masinile care vor fi vandute la licitatie duminica, intr-un club de golf din Geneva, se numara sapte Ferrari, trei Lamborghini, cinci Bentley, un Maserati si un McLaren.Cele mai scumpe modele sunt un Lamborghini Veneno Roadster - considerat unul dintre cele mai scumpe autoturisme din lume, evaluat intre 4,8 si 5,7 milioane de euro si un Ferrari galben, evaluat la o suma cuprinsa intre 2,4 - 2,6 milioane de euro.Sursa citata precizeaza ca masinile au fost confiscate de justitia elvetiana dupa deschiderea in 2016 a unui caz de infractiune financiara impotriva lui Teodorin Obiang Nguema, fiul si probabil mostenitorul presedintelui autoritar al Guineei Ecuatoriale, Teodoro Obiang Nguema, care a condus tara timp de 40 de ani. Toate vor fi vandute fara pret de rezerva.In februarie, procurorii elvetieni au clasat acuzatiile de infractiuni financiare impotriva lui Teodorin Obiang Nguema, dar au confiscat masinile de lux ca parte a cazului.Conform codului penal elvetian, procurorii pot alege sa renunte la acuzatiile din aceasta categorie, daca inculpatii ofera despagubiri "si restabilesc situatia care este in conformitate cu legea".In plus, Guineea Ecuatoriala a convenit, de asemenea, sa acorde Genevei suma de 1,3 milioane de franci elvetieni pentru a acoperi costurile anchetei.Vicepresedinte cu responsabilitate in aparare si securitate, Teodorin Obiang are o reputatie pentru un stil de viata playboy si a fost implicat in mai multe scandaluri mediatice in Europa.I.S.