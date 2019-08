Doi alpinisti germani au murit in Alpii Elvetieni

Ziare.

Salvamontistii, transportati cu elicopterul la fata locului dupa ce au fost alertati de alti alpinisti, martori la eveniment, "nu au putut decat sa constate decesul celor doi barbati", a precizat politia din Valais intr-un comunicat.Cei doi germani au cazut in gol in timp ce se aflau intre o zona stancoasa, numita "marele jandarm", si varf."Circumstantele in care s-a produs accidentul nu sunt deocamdata determinate. Ministerul Public a deschis o ancheta", a indicat aceeasi sursa adaugand ca "identificarea oficiala a victimelor este in curs de desfasurare".Dent Blanche are o inaltime de 4.357 metri.