Elvetia da in judecata CIA, dupa scandalul de spionaj care a vizat 100 de tari

Plangerea vine dupa informatiile recente privind "Operatiunea Rubicon", care a implicat timp de zeci de ani CIA si serviciile germane de spionaj BND, care au citit mesajele secrete al altor state codate cu tehnologie vanduta de firma elvetiana Crypto.Compania Crypto a vandut dispozitive si softuri de criptare in timp ce era detinuta in secret de serviciile secrete american si german, care au putut citi in voie comunicatiile.Cazul este stanjenitor pentru Elvetia, tara neutra, si ar putea sa ii afecteze reputatia internationala, in special daca ar ignora cazul, relateaza Reuters.Cu toate ca Operatiunea Rubicon era cunoscuta de ani, noi detalii legate de amploarea si durata ei au fost facute publice in Elvetia , luna trecuta, de jurnalisti de investigatie elvetieni, germani si americani."Biroul procurorului general confirma ca a primit o plangere penala din partea Secretariatului de Stat pentru Afaceri Economice (SECO), datat 2 februarie 2020, referitoare la posibile incalcari ale legii privind controlul exporturilor", a anuntat institutia intr-un comunicat.SECO este parte a Ministerului elvetian al Economiei.Biroul procurorului general va analiza plangerea inainte de a decide daca va deschide o ancheta penala, potrivit comunicatului, confirmand un articol al publicatiei SonntagsZeitung.Un purtator de cuvant al Ministerului Economiei a confirmat ca plangerea a fost depusa, dar a refuzat sa ofere alte informatii.Tehnologia Crypto, care a fost vanduta guvernelor din Iran, India, Pakistan, Libia, Egipt, Chile si Argentina, includea defecte deliberate sau intrari secrete care facilitau citirea mesajelor de catre spionii americani si germani. De fapt, tarile respective au platit milioane de dolari pentru a fi spionate.Potrivit Sonntags Zeitung, SECO, care aproba exporturile de echipamente sensibile, considera ca a fost indusa in eroare pentru a aproba vanzarea echipamentelor si softurilor Crypto si sustine ca nu ar fi facut niciodata acest lucru daca ar fi stiut ce se intampla.