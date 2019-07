Elvetia isi face griji: Va avea nevoie de jumatate de milion de muncitori, in urmatorii 10 ani, si nu se poate baza pe imigranti

Ziare.

"Cererea este ridicata in sectoarele de sanatate si de ingrijire, in timp ce ocuparea fortei de munca va stagna in multe alte industrii", arata prognoza UBS.Elvetia va avea astfel nevoie de mai mult de o jumatate de milion de lucratori in urmatorul deceniu, dar nu toti lucratorii sunt cautati in mod egal."Economistii UBS se asteapta ca forta de munca sa creasca cu numai 200.000 de persoane in urmatorii zece ani, chiar si cu o imigratie neta de 60.000 de persoane pe an", se precizeaza in raport, care este bazat pe statistici pe termen lung privind ocuparea fortei de munca."Acest lucru nu este suficient pentru a acoperi cererea asteptata pentru lucratori. In cazul in care cresterea ocuparii fortei de munca continua asa cum s-a intamplat din 1960, Elvetia va avea un deficit de peste 300.000 de lucratori in urmatorii zece ani. Daca cererea ramane aceeasi ca in ultimii 15 ani, cifra va fi de 500.000", subliniaza autorii raportului.UBS precizeaza insa ca nu toate sectoarele vor avea nevoie de muncitori si ca boom-ul locurilor de munca "se petrece in primul rand in sectoarele in care sunt in prezent angajate in principal femeile", cum ar fi sectorul sanatatii si al asistentei medicale."In viitor, barbatii vor trebui sa-si incerce din ce in ce mai mult norocul in acele ocupatii care sunt traditional feminine", se arata in raport.UBS considera ca lipsa lucratorilor nu ar trebui sa fie rezolvata numai de imigrati, care ar putea avea parte de "rezistenta sociala si politica" la scara larga."In urmatorii zece ani, Elvetia ar avea nevoie de o imigratie anuala neta de peste 100.000 de persoane pentru a raspunde cerintelor de pe piata muncii, cu o crestere a ocuparii fortei de munca de 1% pe an. Cu toate acestea, imigratia de o asemenea amploare ar putea intampina rezistenta politica si sociala considerabila, care poate, de asemenea, sa puna o presiune asupra relatiei cu UE", spune raportul."Din acest motiv, imigratia nu ar trebui sa fie prima si singura optiune pentru recrutarea de lucratori suplimentari", se arata in previziune.Autorii raportului UBS declara ca trebuie cautate si alte abordari pentru extinderea fortei de munca, care sa includa o integrare mai mare a somerilor, o varsta de pensionare mai flexibila si o si mai mare crestere a participarii femeilor pe piata fortei de munca."Daca nu prin imigratie, atunci forta de munca ar putea fi extinsa prin intermediul unei rate de participare mai ridicate. De fapt, 80% dintre femei se afla deja pe piata muncii, desi 45% dintre acestea lucreaza cu jumatate de norma", spune raportul.Acesta subliniaza ca, in special in cazul femeilor ai caror copii nu mai sunt la scoala, oportunitatea de a-si spori in continuare timpul de lucru si de a juca un rol mai important pe piata muncii ar putea fi atragatoare.