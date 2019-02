Elvetia promite 150.000 de franci hackerilor care vor pirata votul sau electronic

Ziare.

Cancelaria federala anunta ca un fals scrutin va fi organizat din 25 februarie pana in 24 martie si invita geniile informatice doritoare sa-si exercite talentul sa se inscrie pe site-ul https://onlinevote-pit.ch. Acestea vor putea "incerca sa manipuleze sufragii, sa citeasca sufragiile exprimate, sa violeze secretul votului si sa scoata din functiune sau sa ocoleasca dispozitivele de securitate care protejeaza atat sufragiile, cat si datele asociate securitatii", precizeaza comunicatul Cancelariei, citat de AFP.Suma recompensei va depinde de capacitatea de intruziune a fiecarui hacker.Premiul cel mare, in valoare de 50.000 de franci elvetieni, va reveni celui care va reusi sa manipuleze sufragii, fara a fi detectat.Incalcarea secretului votului va fi recompensata prin 10.000 de franci elvetieni, in timp ce acela care va distruge urna electronica va castiga 5.000 de franci elvetieni.Autoritatile elvetiene intentioneaza prin aceasta initiativa sa se asigure de securitatea sistemului de vot electronic.Frecvent solicitati prin referendumuri si initiative populare care formeaza baza democratiei elvetiene, alegatorii din Tara Cantoanelor prefera sa voteze in cea mai mare parte cu mai multe saptamani in avans prin corespondenta si din ce in ce mai mult prin posta electronica, desi cateva birouri de vot sunt deschise timp de cateva ore in zilele scrutinului.Votul electronic in Elvetia este in faza de testare din 2004 in unele cantoane, acestea fiind responsabile de organizarea scrutinelor. De atunci, un total de 15 cantoane au permis unei parti a alegatorilor lor sa voteze electronic in cursul a peste 300 de teste reusite, potrivit autoritatilor de la Berna.In prezent, 10 din cele 26 de cantoane propun ca votul electronic sa fie testat in continuare. Dar Guvernul a lansat la sfarsitul anului 2018 o procedura in vederea finalizarii acestei etape de testare si pentru "a face din votul electronic cel de-al treilea canal de votare". Aceasta procedura ar urma sa dureze cel putin doi ani.Citeste si despre situatia din Romania, unde USR sustine introducerea votului electronic: 57% dintre romani isi doresc acest sistem