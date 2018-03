Elvetienii au votat masiv impotriva eliminarii taxei pentru televiziunea de stat

Ziare.

com

Astfel, elvetienii au votat "da" pentru mentinerea TVA si impozitului federal direct.Potrivit primelor estimari ale institutului de sondare a opiniei publice gfs.bern, textul cu privire la suprimarea redeventei a fost respins de 71% dintre votanti. Marja de eroare este de 3%.In cantonul Zurich, cel mai populat, votul negativ a depasit 70%, in timp ce la Geneva el se apropie de 75%, a anuntat televiziunea elvetiana RTS.Initiativa populara - un drept dat cetatenilor de a veni cu o propunere de modificare a legii - asupra redeventei a fost elaborata de miscarea de tineret a Partidului Liberal Radical, pentru care redeventa "nu mai are nimic de-a face cu generatia lor", care a crescut cu platforme video online si posturi de televiziune pe baza de abonament.Aceasta redeventa in Elvetia , una dintre cele mai scumpe din Europa, se ridica in prezent la 451 de franci elvetieni (392 de euro). Anul viitor ea ar urma sa scada la 365 de franci. In schimb, ea va fi platita de toti, chiar si de cei care nu au televizor sau radio, autoritatile subliniind ca televiziunea si radio sunt acum privite si ascultate pe internet.In Elvetia, exista un singur post radio-TV national, SSR, care difuzeaza in cele patru limbi oficiale (germana, franceza, italiana si retoromana).SSR, care are in jur de 6.000 de angajati, este finantata in proportie de 75% din redeventa. De asemenea, 21 de radiouri si 13 televiziuni regionale cu mandat de serviciu public beneficiaza de ea.In total, 13.500 de locuri de munca erau amenintate in cazul in care elvetienii ar fi votat "da" pentru suprimarea redeventei, potrivit autoritatilor federale elvetiene.