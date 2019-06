Greva nationala intr-o tara din Europa pentru egalitate intre barbati si femei

Ziare.

Protestul de vineri are loc la 28 de ani dupa o actiune similara, cand jumatate de milion de femei au iesit in strada, in 1991.Femeile elvetiene militeaza de mult timp pentru a promova egalitatea intre sexe. Dupa ce s-a terminat Primul Razboi Mondial in 1918, ele s-au alaturat milioanelor de femei din Europa care cereau drept de vot - pe care l-au obtinut abia in 1971.La momentul protestului din 1991, in guvernul elvetian nu era nicio femeie si nici nu era reglementat concediul de maternitate.Desi s-au mai schimbat lucrurile de atunci, femeile din Elvetia continua sa castige, in medie, cu 20% mai putin decat barbatii. In plus, sunt subreprezentate in functii de conducere, iar in ce priveste ingrijirea copiilor, ajutorul acordat mamelor este insuficient.Mii de femei si-au anuntat deja sefii ca nu vor veni la munca, pentru ca intra in greva, potrivit BBC Altele vor pleca de la serviciu la ora 15:30, reducandu-si astfel timpul de lucru cu 20% pentru a simboliza diferenta dintre salarii.Unii angajatori au sustinut ca greva este ilegala, dar multe companii mari par sa adopte o abordare pragmatica. Gigantul de retail Migros a transmis ca ar prefera ca angajatele sale sa nu isi intrerupa programul de lucru, insa a dat asigurari ca nu vor exista actiuni disciplinare, in cazul in care vor face acest lucru.Multi barbati vor sprijini in mod activ greva, desi li s-a cerut sa nu stea in prima linie. In schimb, ar putea avea grija de copii sau ar putea pregati mancare pentru protestatare.Actiuni similare au avut loc si anul trecut in Elvetia. In septembrie 2018, aproximativ 20.000 de persoane au manifestat la Berna pentru a cere egalitate salariala intre barbati si femei.A.D.