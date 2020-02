Presedinta Elvetiei ii invita la petrecerea sa de 60 de ani pe toti cei nascuti in aceeasi data si an cu ea

Ziare.

Pe contul sau de Twitter , presedinta a adresat invitatia insotita de o poza a ei din copilarie si folosind trei dintre limbile oficiale ale confederatiei: germana, franceza si italiana.Petrecerea se va desfasura intr-o locatie inca nespecificata din Berna, capitala Elvetiei, iar cei interesati sa participe trebuie sa se inscrie prin intermediul unui formular pe care presedinta l-a atasat invitatiei.Simonetta Sommaruga, care prezideaza pentru a doua oara Elvetia (functia se roteste in fiecare an intre membrii Consiliului Federal, primul an in care a exercitat-o fiind 2015), a promis la inceputul mandatului sau ca va promova o mai mare apropiere fata de cetateni si va acorda o mai mare relevanta gesturilor cotidiene.Acest lucru a devenit evident in mesajul de Anul Nou pe care presedinta a decis sa-l inregistreze intr-o brutarie de cartier, dupa ce a cumparat doua paini si le-a platit vanzatoarei.