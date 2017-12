Tara al carei presedinte militeaza pentru organizarea unui referendum despre relatia cu UE

Ziare.

Discutii legate de asigurarea unui nou cadru legal pe aceasta tema au loc de ceva vreme, transmite Reuters Astfel, Bruxelles -ul vrea sa inlocuiasca mai mult de 100 de acorduri bilaterale pe care Elvetia le are semnate cu blocul comunitar.Insa autoritatile de la Berna au reactionat negativ la vestea data de curand potrivit careia Bursa a primit acces limitat la UE , fapt ce a provocat o aversiune fata de Uniunea Europeana."Tratatele bilaterale sunt importante. Asa ca trebuie sa ne clarificam relatia cu UE. Trebuie sa ne dam seama in ce directie sa mergem. Prin urmare, un referendum in acest sens ar fi foarte util", a spus presedintele tarii.Ideea este ca Elvetia ar putea incheia un acord mai puternic cu UE. Iar primul pas a fost facut dupa ce natiunea cunoscuta pentru neutralitatea sa a fost de acord sa creasca contributia la bugetul blocului comunitar.Daca isi va intari si mai mult relatiile cu UE, atunci Elvetia va adopta anumite legi europene, iar la schimb va primi acces la piata unica europeana, esentiala pentru exporturile sale.Dar o astfel de intelegere ar fi in dezacord cu planul partidului anti-UE, care detine cele mai multe locuri in Parlament. Asa ca ramane de vazut care va fi soarta acestui parteneriat.C.P.