Un camion care transporta mai multe masini a explodat intr-un tunel din Alpii elvetieni

Ziare.

com

Nu au existat raniti, dar o autostrada care face legatura intre nordul si sudul Elvetiei a fost temporar inchisa din cauza exploziei, informeaza Associated Press.Politia din cantonul Ticino a anuntat ca respectivul camion a luat foc in dimineata zilei de marti in tunelul Piottino de pe autostrada A2. Vehiculul si cele sapte autoturisme pe care le transporta au explodat.Autostrada a fost inchisa. Presa elvetiana a transmis ca tunelul Gothard care se afla la cativa kilometri distanta, cea mai mare artera care leaga nordul de sudul tarii prin muntii Alpi, a fost de asemenea temporar inchis.Accidentul vine dupa ce luni dupa-amiaza o autocisterna a explodat pe soseaua de centura din Bologna, in apropierea aeroportului din oras, provocand un incendiu puternic.Conform agentiei ANSA, o camioneta care transporta alte masini s-a ciocnit cu o autocisterna care transporta gaz petrolier lichefiat, declansand astfel un incendiu de proportii.Accidentul a cauzat prabusirea partiala a unei sectiuni suspendate a autostrazii iar mai multe masini care se aflau sub aceasta portiune au luat foc si apoi explodat. Bilantul victimelor e de un mort si 145 de raniti, dintre care 3 romani.