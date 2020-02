Sondaj Gallup: "Me-first" sau "We-are-the-world"?

Ziare.

Daca analizam ratingul liderilor globali, atunci cea mai importanta tendinta este ca aceste ratinguri scad aproape fara exceptie. Inregistram, asadar, o criza de leadership, care se accentueaza. Ceea ce este periculos, pentru ca am analizat 12 personalitati in functii de conducere, iar acesti politicieni reprezinta peste patru miliarde de oameni, adica mai bine de jumatate din populatia globului.Altfel spus, asistam la o criza politica in privinta politicienilor de top. Daca ne confruntam cu o criza la nivelul celor care conduc peste jumatate din populatia de pe mapamond, atunci avem o problema serioasa.A fost un mesaj clar al oamenilor din toata lumea: ei prefera o atitudine reflexiva si moderata, precum si actiuni responsabile. Papa este perceput mai degraba ca o valoare de referinta, nu ca un politician. El este un lider spiritual.In cazul cancelarului Merkel, ea a pierdut 5 procente fata de acum trei ani. Dar, la nivel mondial, ea se bucura pe mai departe de cele mai multe aprecieri si ramane cea mai larg acceptata personalitate cu functie de conducere. Ceea ce indica in mod clar atitudinea preferata de oamenii de rand, intervievati pentru acest sondaj.Unii lideri politici au pierdut considerabil la capitole precum incredere si imagine, precum este cazul premierului din India, Modi. Dar si presedintele rus Putin si alti politicieni de top au pierdut teren.Presedintele SUA, Donald Trump, ramane cu acelasi nivel negativ al ratingului ca si in urma cu trei ani. Potrivit masuratorilor noastre, el se mentine pe ultima pozitie in clasamentul celor 12 lideri globali.In aceasta perioada observam doua tendinte: una bazata pe principiul "Me-first", care sprijina nationalismul etc, si o tendinta care deserveste varianta "We-are-the-world". Adica: ramanem uniti. Daca lumea va fi dominata de o superputere, atunci va urma imediat globalizarea, in paralel cu cresterea interdependentei.Metaforic vorbind, daca intr-un oras exista doar un singur politist, atunci raportul de putere nu se modifica. Dar nu mai avem astfel de situatii. In lume exista cel putin patru superputeri: SUA, Rusia, Europa si China.In aceasta situatie, procesul de globalizare nu numai ca a incetinit, dar a inceput un nou proces, cel de regionalizare. Regionalizare nu numai in sens geografic, ci si politic si cultural.Ca intotdeauna si aici exista doua fete ale medaliei: Europa este considerata de departe cea mai mare putere stabilizatoare. Pe de alta parte, Europa se confrunta cu o serie de probleme, de exemplu, cu de abia terminatul Brexit.Europa este probabil ultima mare speranta a omenirii in aceste zile, pentru ca al ei "Soft Power" poate duce la o dezvoltare rationala, responsabila si pasnica. Problema este ca aceasta "Soft Power" s-ar putea sa nu mai fie de ajuns.Pe termen lung, tendintele sunt pozitive. Gallup realizeaza aceste sondaje de 73 de ani. In urma cu 73 de ani, in capul oamenilor razboiul facea parte din cotidian. Astazi, pacea este norma acceptata. Stim ca evolutia nu a fost mereu la ordinea zilei. Lumea se schimba. Dar, din pacate, nu doar ca se schimba, ci se confrunta si cu noi provocari.Si, daca observam in aceste zile imaginea politica globala, constatam cum sporesc confruntarile. In constiinta oamenilor domina o teama majora fata de un eventual esec al acestei noi ordini mondiale.In acest context este important sa constatam ca, la nivel mondial, creste speranta ca Europa va juca un rol mai important in politica mondiala. Iar mesajul clar este ca politicienii europeni ar face bine nu doar sa inteleaga, ci sa si incerce cat de repede posibil sa renunte la luptele interne si sa se reorienteze catre temele globale.