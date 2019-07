Alegerea lui Boris Johnson nu e vazuta cu ochi buni in Scotia: Majoritatea cetatenilor nu ar fi ales o persoana cu opiniile si trecutul sau

Ziare.

Sturgeon, care conduce guvernul Scotiei, spune ca are "ingrijorari profunde" legate de perspectiva ca, incepand de miercuri, Johnson va deveni prim-ministru al Regatului Unit."Sunt sigura ca marea majoritate a cetatenilor Scotiei nu ar fi ales sa predea cheile de la guvern unei persoane cu opiniile sale si cu trecutul sau", a scris ea pe Twitter.Sturgeon a promis ca va actiona pentru "a bloca planul sau privind un Brexit fara acord - ceea ce ar aduce un prejudiciu catastrofal Scotiei"."Si voi continua cu pregatirile pentru a oferi Scotiei dreptul de a ne alege propriul viitor prin independenta, si nu sa avem un viitor pe care nu ni-l dorim, impus de Boris Johnson si de conservatori. Acest lucru este mai important ca oricand", a mai scris ea.Sturgeon a declarat in aprilie ca intentioneaza sa organizeze un al doilea referendum asupra independentei in urmatorii doi ani, daca Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana.