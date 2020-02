Donald Tusk crede ca Scotia ar fi primita cu entuziasm in Uniunea Europeana, daca ar deveni independenta

Ziare.

Intr-o interventie avuta duminica pentru programul "Andrew Marr Show", de la postul BBC, Tusk a declarat ca se simte "foarte scotian" dupa Brexit si a adaugat ca Scotia ar fi tratata cu empatie daca si-ar capata independenta si ar cauta un loc la masa UE, arata The Guardian Sefa executivului scotian, Nicola Sturgeon, si-a manifestat intentia de a adera din nou la Uniunea Europeana, daca Scotia va iesi din Regatul Unit, insa oponentii ei au atras atentia ca accesul in blocul european nu este garantat.Comentariile lui Tusk intervin dupa ce un sondaj YouGov releva ca- o majoritate pentru prima data in cinci ani. Totusi, majoritatea scotienilor intervievati au declarat si ca nu ar dori alt referendum pe aceasta tema in 2020 sau 2021, ci abia in urmatorii cinci ani.Initial, Tusk a avut rezerve in a comenta locul Scotiei in Europa, afirmand ca doreste sa respecte suveranitatea Regatului Unit, un subiect important in timpul campaniei pentru Brexit."Doresc sa evit sa spun un lucru prea brutal. Dar uneori ma simt de parca as fi scotian -. Dar in acelasi timp, stiu cat de importante sunt cuvintele suveranitate si integritate in dezbaterea interna din Regatul Unit. Simt ca nu este menirea mea sa intervin", a declarat Tusk.Insa Tusk a vorbit pe larg despre sentimentele sale fata de o Scotie independenta si despre gandurile sale cu privire la modul in care alte state membre ar putea reactiona."Din punct de vedere emotional, nu am nicio indoiala ca. Daca ma intrebati despre emotii, cred ca mereu veti fi martorii empatiei", a spus el.Insa cu toate ca tarile UE ar primi Scotia in blocul comunitar, Tusk a avertizat ca ramane in continuare procesul de aderare pentru orice tara care vrea sa faca parte din UE."Daca, sa spunem, se intampla ca, atunci avem nevoie de procesul obisnuit." de integrare in Uniunea Europeana, a explicat el.Intr-o interventie in acelasi program al BBC, ministrul de externe britanic, Dominic Raab, a sugerat ca tari membre ale UE care se confrunta cu miscari separatiste ar putea sa se pronunte impotriva aderarii Scotiei la UE."Date fiind tendintele secesioniste, separatiste din Spania, Franta, Italia, nu sunt sigur ca liderii europeni, nemaivorbind de cei de aici, din Regatul Unit, ar saluta cu adevarat acest tip de discurs", a apreciat el.Press Association aminteste ca la referendumul din 2016 din Regatul Unit pe tema Brexit-ului, 62% dintre alegatorii scotieni au votat pentru ramanerea in Uniunea Europeana.