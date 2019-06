O femeie a murit dupa ce a fost lovita de fulger in timpul unei drumetii

Ziare.

Femeia in varsta de 55 de ani facea parte dintr-un grup de sapte persoane aflat intr-o drumetie pe muntele Na Gruagaichean din nord-vestul Scotiei. Victima a fost transporata cu elicopterul la un spital din Fort William, insa a murit in cauza ranilor suferite, transmite BBC Fulgerul a mai lovit o femeie din acelasi grup, care se afla in stare stabila la spitatul Belford din Fort William.Cazul va ajunge pe masa procurorilor scotieni, care investigheaza decesele subite si suspecte, au anuntat politistii.