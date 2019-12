Premierul Scotiei cere un nou referendum privind independenta, dupa victoria lui Boris Johnson

Ziare.

Sondajele de opinie indica faptul ca Partidul National Scotian (SNP) va castiga 55 dintre cele 59 de mandate alocate Scotiei in Parlamentul Regatului Unit, potrivit Reuters."Exista acum un mandat pentru a le oferi scotienilor alegerea cu privire la viitorul lor. Este o dorinta clara si o confirmare ca Scotia nu trebuie sa fie ancorata de un Guvern Boris Johnson si nu trebuie sa fie desprinsa de Europa impotriva vointei noastre.Boris Johnson poate are un mandat de a scoate Anglia din Uniunea Europeana, dar el nu are un mandat solid de a scoate Scotia din Uniunea Europeana. Scotia trebuie sa aiba o optiune privind propriul nostru viitor", a subliniat Sturgeon.Un sondaj de opinie publicat, duminica, de Sunday Times, arata ca Scotia ar vota pentru independenta, daca Regatul Unit iese din Uniunea Europeana, dar s-ar opune independentei, daca UK ar ramane in interiorul blocului comunitar.Sondajul arata ca 51% dintre scotieni ar sprijini independenta Scotiei, daca Regatul Unit paraseste UE, iar 49% ar vota impotriva independentei. Totusi, daca Regatul Unit ar ramane in interiorul Uniunii Europene, 58% din scotieni ar vota contra independentei Scotiei, iar 42% in favoarea acestui scenariu.La referendumul din iunie 2016, Regatul Unit a votat in proportie de 52% pentru iesirea din Uniunea Europeana. In ceea ce-i priveste, 62% dintre scotieni au votat pentru ramanerea in Uniunea Europeana.