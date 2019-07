Prim-ministrul Scotiei vrea un nou referendum pentru independenta

Ziare.

Premierul scotian i-a scris omologului britanic, pentru a-i transmite ca este "nerabdatoare" sa discute cu el despre organizarea unui nou referendum privind independenta Scotiei, relateaza The Guardian."Avand in vedere comentariile dumneavoastra privind parasirea UE pe 31 octombrie cu un acord sau fara este acum, mai mult ca niciodata, esential ca in Scotia sa avem o alta optiune", a scris Sturgeon."Dreptul cetatenilor scotieni de a-si decide propriul viitor este un principiu democratic de baza care trebuie respectat", a adaugat premierul scotian.Johnson a refuzat in timpul unei vizite in Scotia sa excluda blocarea unui al doilea referendum privind independenta Scotiei, chiar daca Partidul National Scotian al lui Sturgeon ar obtine sustinerea publicului pentru un referendum."Similar, orice decizie a parlamentului scotian privind acordarea acestei optiuni poporului trebuie respectata. Parlamentul va analiza privind legislatia necesara pentru un referendum dupa vacanta de vara si astept cu nerabdare sa abordez aceasta problema cu dumneavoastra de indata ce a fost discutata de parlamentarii scotieni", conchide aceasta.n luna aprilie, Nicola Sturgeon declara ca intentioneaza sa organizeze un al doilea referendum asupra independentei in urmatorii doi ani, daca Regatul Unit va parasi Uniunea Europeana.La primul referendum, organizat in 2014, scotienii au respins independenta cu 55%.Apoi, Regatul Unit a votat pentru iesirea din Uniunea Europeana in cadrul unui referendum desfasurat in iunie 2016, dar, dintre cele patru componente ale regatului (Anglia, Tara Galilor, Scotia si Irlanda de Nord), Scotia si Irlanda de Nord au votat pentru ramanerea in blocul comunitar, fapt ce a alimentat tensiunile politice.