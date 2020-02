Scotia pregateste un referendum pe tema independentei fata de Marea Britanie

Ziare.

"Trebuie sa ajungem la un acord asupra procedurilor dintre noi si Guvernul britanic pentru un referendum, in conformitate cu mandatul clar oferit de locuitorii Scotiei", a declarat Nicola Sturgeon in cursul unei conferinte de presa organizate la Bruxelles, in prima vizita de cand Marea Britanie s-a retras din Uniunea Europeana."In Scotia, aplicam masurile necesare pentru a ne asigura ca poate fi organizat un referendum legal si legitim, astfel incat rezultatul sa poata fi acceptat si agreat atat la nivel intern, cat si pe plan international", a subliniat premierul scotian.Majoritatea alegatorilor din Scotia ar vrea independenta fata de Marea Britanie, in contextul retragerii tarii din Uniunea Europeana, arata un sondaj efectuat in ianuarie de Institutul YouGov. Potrivit sondajului, 51% dintre scotieni sunt favorabili independentei, iar 49% vor ramanerea in cadrul Marii Britanii. Este prima data incepand din anul 2015 cand majoritatea alegatorilor prefera independenta.Premierul britanic, Boris Johnson, i-a transmis recent prim-ministrului scotian, Nicola Sturgeon, ca se opune unui nou referendum privind independenta Scotiei, dar liderul de la Edinburgh a cerut respectarea dorintei scotienilor. Dupa scrutinul parlamentar britanic, Nicola Sturgeon a declarat ca mandatul parlamentar primit de Partidul National Scotian (SNP) trebuie respectat. "Am transmis clar ca mandatul SNP de a le oferi oamenilor o sansa trebuie respectat, la fel cum se asteapta si el ca mandatul lui sa fie respectat", a afirmat Nicola Sturgeon. Partidul National Scotian (SNP) a obtinut 48 de locuri in Camera Comunelor, un fapt fara precedent. Majoritatea locuitorilor Scotiei s-au pronuntat in favoarea ramanerii in Uniunea Europeana in referendumul britanic privind Brexit din 2016.Premierul scotian Nicola Sturgeon, liderul SNP, insista ca Scotia sa organizeze un nou referendum privind independenta fata de Marea Britanie, iar rezultatul scrutinului parlamentar britanic arata ca scotienii impartasesc aceasta dorinta. Scotia a organizat in anul 2014 un referendum privind independenta fata de Marea Britanie. Peste 55% dintre scotieni s-au pronuntat atunci impotriva independentei. In contextul Brexit, rezultatul ar putea fi acum in favoarea independentei.