Noul premier al Finlandei, catalogat drept "vanzatoare" de un ministru al unei tari UE

Mart Helme, in varsta de 70 de ani, ministru de Interne al Estoniei si liderul partidului populist de extrema-dreapta Ekre, a ridiculizat-o pe Sanna Marin si guvernul acesteia, in care patru din cinci lideri de coalitie au sub 35 de ani."Acum vedem cum o vanzatoare a devenit prim-ministru si alti activisti din strada si persoane needucate au intrat in Cabinet", a afirmat Helme, intr-o emisiune la radio a partidului sau, transmite Reuters.Comentariile facute de Helme au determinat Opozitia sa ii ceara demisia, in timp ce presedintele estonian Kersti Kaljulaid i-a solicitat omologului sau finlandez Sauli Niinisto sa transmita scuzele sale premierului Marin si Guvernului.Social-democrata Marin, care a vorbit despre faptul ca a crescut intr-o familie defavorizata, a fost casiera inainte de a studia la universitate si de a deveni politician."Sunt extrem de mandra de Finlanda. Aici, un copil dintr-o familie saraca poate sa se educe si sa isi atinga obiectivele. O casiera poate deveni prim-ministru", a scris Marin pe Twitter.Helme, fost ambasador al Estoniei in Rusia, este cunoscut pentru declaratiile sale controversate care il pun intr-o situatie jenanta pe premierul Juri Ratas si partidul sau de centru, partenerul de coalitie al Ekre.Ekre a fost acceptat pentru prima oara in coalitia de guvernare in luna aprilie, dupa ce Ratas a pierdut alegerile parlamentare, dar a incheiat un acord cu Ekre pentru a ramane la putere.Liderul Opozitiei din Estonia, Kaja Kallas, a declarat luni ca Opozitia va organiza un vot de neincredere in Parlament, daca Helme nu va demisiona in urma comentariilor despre noii lideri din Finlanda. Tentativele precedente au esuat."Ministrul de Interne a jignit guvernul finlandez si l-a atacat personal pe premierul nou-numit", a afirmat Kallas intr-un comunicat.