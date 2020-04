Seful achizitiilor de urgenta din Finlanda si-a dat demisia dupa ce s-a pacalit cu mastile din China

Ziare.

Premierul Sanna Marin a anuntat ca si-a pierdut increderea in Tomi Lounema, iar demisia acestuia a fost acceptata, relateaza Reuters Conform sursei citate, Centrul National de Achizitii de Urgenta din Finlanda, condus de Lounema, a platit 10 milioane de euro catre doi intermediari finlandezi care au comandat mastile de protectie din China.Totusi, primele 2 milioane de masti sosite in Finlanda nu au fost conforme cu standardele europene.In plus, presa din Finlanda a scris ca unul dintre intermediari avea mari probleme financiare si pentru el aceasta afacere a picat la fix.Totodata, Finlanda a decis sa nu ofere cadrelor medicale aceste masti.In urma cu cateva zile, si Suedia anunta ca a descoperit ca multe dintre mastile cumparate din China sunt fake-uri. C.S.