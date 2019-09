13.000 de pasageri sunt blocati dupa ce o companie aeriana franceza a dat faliment

Ziare.

Majoritatea pasagerilor - 11.000 - este blocata in Algeria, potrivit secretarului de stat pentru Transporturi, Jean-Baptiste Djebbari.Compania aeriana, care a transportat in jur de 1,9 milioane de calatori anul trecut, a depus actele pentru faliment saptamana trecuta, iar vineri a anulat toate zborurile, relateaza CNN Djebbari a confirmat ca esecul companiei nu numai ca a afectat 1.150 dintre angajati, din care 500 sunt membri de echipaj, ci si mii de calatori."Sunt 13.000 de oameni care si-au cumparat bilete de avion si trebuie sa fie repatriati. Dintre acestia, 11.000 sunt in Algeria, sase in Mali, apoi in Liban, Moscova si Senegal", a declarat Djebbari.Potrivit oficialului francez, eforturile de a-i aduce inapoi in tara pe francezi ar putea dura chiar si cateva saptamani."Vineri seara am avut o intalnire cu reprezentanti de la toate companiile aeriene din Franta. I-am rugat sa ne ajute sa ii repatriem pe ai nostri. Cred ca in trei saptamani vom termina de readus in tara toti pasagerii", a explicat acesta.A.D.