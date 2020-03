300 de miliarde de euro pentru companiile din Franta afectate de coronavirus. CE a dat unda verde

Ajutor direct pentru companii

Doua scheme permit Bpifrance, Banca de investitii a statului francez, sa furnizeze garantii de stat pentru imprumuturile comerciale si liniile de creditare pentru firmele cu pana la 5.000 de angajati.Bpifrance detine participatii inclusiv la Renault , Engie, Orange , grupul PSA si Air France- KLM A treia schema furnizeaza garantii de stat bancilor care acorda imprumuturi noi tuturor tipurilor de companii. Acesta este un ajutor direct catre firme, care permite bancilor sa furnizeze rapid lichiditati oricarei companii care se confrunta cu dificultati.Lucram sub presiunea timpului cu statele membre pentru a le da posibilitatea sa adopte actiuni tintite, eficiente si rapide", a declarat comisarul european pentru Concurenta,De asemenea, Comisia Europeana a aprobat sambata o schema de garantii de stat a Danemarcei pentru IMM-urile afectate de pandemie, in valoare de aproximativ un miliard de coroane daneze (130 milioane de euro). Schema este in concordanta cu legislatia UE privind ajutoarele de stat.