A fost facut public portretul suspectului atacului de la Strasbourg (Foto)

Strasbourgissa islamilainen terrori-isku, useita kuolleita



Ainakin kolme ihmista kuoli ja 13 loukkaantui kun asemies avasi tulen Ranskan Strasbourgissa. Poliisi on identifioinut henkilon mieheksi, jolla on Ranskan kansalaisuus. 29-vuotias Cherif Cheka https://t.co/4nx0YAlamI - Virkanaiset (@virkanaiset) 12 decembrie 2018

Politia a lansat un apel catre martorii incidentului sa ia legatura cu autoritatile pentru a-l putea prinde pe atacator, care se numeste Cherif Cheka, relateaza cotidianul Le Figaro.Apelul este insotit de o descriere fizica a agresorului: 29 de ani, 1,80 metri, constitutie normala, par scurt, posibil cu barba, ten masliniu, cu un semn pe frunte."Persoana periculoasa, nu interveniti", avertizeaza Politia.Emmanuel Macron a decis "cresterea mobilizarii militare", ca parte a operatiunii Sentinelle, a doua zi dupa atacul de la Strasbourg, a declarat premierul francez Edward Philippe."Avem 500 de soldati care, in prezent, s-au alaturat dispozitivului" Sentinelle si "inca 1.300, care in zilele urmatoare se vor alatura celor deja mobilizate" pentru a asigura "securizarea" zonei si "garantarea sigurantei francezilor", a adaugat premierul.Procurorii francezi suspecteaza ca atacul de marti seara a fost unul de natura terorista.Atacul a fost comis la ora locala 19:50 (ora Romaniei, 20:50) . Autorul atacului a fost impuscat de membrii unei trupe antiterorism, insa a reusit sa fuga cu un taxi. Soferul de taxi a confirmat ulterior ca atacatorul era ranit.Individul a fost implicat in alte doua schimburi de focuri cu fortele de securitate.