A treia noapte de violente in Franta dupa ce un tanar a fost ucis de politie: Zeci de masini si cladiri incendiate, oameni retinuti (Foto&Video)

Trei persoane au fost retinute in noaptea de joi spre vineri in orasul francez Nantes (vest), a indicat Politia."Aproximativ cincizeci de vehicule au fost incendiate", in cursul noptii trecute, potrivit pompierilor. La scurt timp dupa miezul noptii (22:00 GMT), circa zece vehicule erau deja afectate in cartierul Bellevue. Un liceu si o benzinarie din cartierul Bottiere au facut, de asemenea, obiectul unei tentative de incendiere.La miezul noptii, violentele nu provocasera raniti si nu existau confruntari intre manifestanti si fortele de ordine, potrivit politiei, care a indicat ca, la fel ca in ajun, un cocteil Molotov a fost aruncat impotriva unei furgonete a Politiei in incinta comisariatului din Saint-Herblain, la periferia orasului Nantes.Un baiat de 14 ani a fost retinut avand asupra lui un recipient cu benzina si fitile in cartierul Clos-Toreau, a indicat Politia pentru AFP, precizand ca tanarul a fost plasat in arest.In noaptea de miercuri spre joi, peste 40 de vehicule au fost incendiate in asa-zisele cartiere "sensibile" din Nantes: Breil, Bellevue, Dervallieres si Malakoff. Sapte cladiri publice si circa zece magazine au fost si ele incendiate.Boubakar F., in cazul caruia fusese emis un mandat de arestare pentru "furt in grup organizat", a fost ucis marti in timp ce incerca sa evite controlul Politiei in masina, potrivit procurorului Republicii. Politistul aflat la originea tirului soldat cu moartea tanarului a fost plasat joi in arest.