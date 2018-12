LIVE Atac armat la targul de Craciun din Strasbourg: O persoana a fost ucisa, 9 sunt ranite (Video)

LIVE TEXT

Primul bilant oficial arata ca o persoana a fost ucisa si alte 6 sunt ranite. Atacatorul inca nu a fost prins.

cel putin 7 raniti si politica inca nu a prins atacatorul

Strasbourg actuellement! evitez le centre ville pic.twitter.com/4oOE41lRlG - Anthony Mattozza (@MTZ_Tonio) December 11, 2018

Atacatorul inca nu a fost prins si intreg orasul e in alerta maxima, insa nu a fost mentionata pana acum ipoteza terorista.Mai multi europarlamentari si jurnalisti romani sunt blocati in sediul Parlamentului European, unde se desfasura la ora atacului sesiunea plenara. PE a intrat in carantina, conform protocoalelor de securitate.Franta traverseaza oricum o perioada cu tensiuni majore, dupa ce protestele Vestelor Galbene au escaladat in violente si sute de oameni au fost arestati.- Unele publicatii citeaza surse care vorbesc de 3 morti si 9 raniti. Nu exista insa confirmare pentru acest bilant.- Palatul Elysee a anuntat ca Emmanuel Macron este tinut la curent cu toate detaliile operatiunii, in timp ce ministrul de Interne se deplaseaza la fata locului.- Prefectura a confirmat ca atacatorul este inca in libertate.- Bilantul se modifica rapid. Autoritatile anunta deja ca- Martorii spun ca au auzit focuri de arma timp de 10 minute.- A fost activat planul alb in sistemul medical, toti medicii sunt chemati sa se prezinte la posturi.- Si europarlamentarul PNL Siegfried Muresan se afla la Strasbourg: "Parlamentul European a fost inchis, nu intra si nu iese nimeni. In interior continua sedintele. Eu sunt in plen si voi vorbi imediat in dezbaterea despre buget".- Printre cei impuscati ar fi si un turist strain.- Europarlamentarul roman Cristian Preda, care se afla la Strasbourg, a povestit, la Digi24, ca sunt"Inteleg ca sunt 7 raniti confirmati, dar operatiunea e in curs. Politia cauta sa prinda faptuitorul sau faptuitorii, nu este clar", a spus Preda.Intrebat daca se merge pe ipoteza atacului terorist, Preda a spus ca inca nu: "se vorbeste doar de operatiunea politiei"., unde are loc sesiunea plenara. Usile din cladirea PE sunt inchise si blocate, potrivit protocolului de securitate.- Emmanuel Foulon, un purtator de cuvant al Parlamentului European, a scris pe Twitter ca panica a cuprins centrul orasului si ca politisti inarmati alearga pe strazi.- Iata si o filmare dintr-un alt unghi in care se vede o persoana intinsa pe jos. Nu se cunosc detalii despre starea sa.- BBC il citeaza pe jurnalistul francez Bruno Poussard care a relatat ca au fost auzite in jur de 10 impuscaturi pe strda pe care sta, in centrul orasului. "La inceput au fost una sau doua, dupa care au continuat la foc automat".- In imaginile postate pe Twitter filmate de martori se poate vedea cel putin un om la pamant. In jur se aud tipete.- Cel putin doua persoane sunt ranite, scrie BBC, citand surse din politie. Presa franceza citeaza surse din echipele de interventie potrivit carora o persoana ar fi murit. Nu exista insa confirmare oficiala.- Se aud impuscaturi in centrul Strasbourgului, Politia a cerut populatiei sa evite zona, potrivit BBC