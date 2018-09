Atac cu cutitul in Paris soldat cu sapte victime

Ziare.

Conform Politiei citate de Reuters, momentan nu exista indicii care sa sugereze un atac terorist.Patru dintre victime au fost ranite grav, doua dintre acestea fiind cetateni britanici.Surse din cadrul Politiei au declarat ca atacatorul este cetatean afgan si ca acesta a fost arestat.Atacul a avut loc in jurul orei locale 23:00 (00:00, ora Romaniei) in arondismentul 19, in nord-estul capitalei.Atacatorul a injunghiat oameni necunoscuti, initial doi barbati si o femeie in apropierea cinematografului MK2 din zona Quai de Loire. Mai multe persoane au incercat sa il opreasca.Ulterior, acesta a mai atacat doi turisti britanici in zona Henri Nogueres."Investigam atacul si suntem in legatura cu autoritatile franceze", a declarat Ministerul de Externe britanic printr-un comunicat.