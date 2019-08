Atac cu cutitul la Lyon: un mort si opt raniti, trei in stare grava UPDATE

Ziare.

Atacatorul, despre care o sursa din politie afirma ca ar fi un refugiat afgan, a fost arestat. Primele relatari au evocat si prezenta unui al doilea atacator, informatie care insa a fost apoi dezmintita de autoritati.De asemenea, primul bilant al victimelor facea referire la un mort si sase raniti, numarul ranitilor urcand apoi la noua, iar ultimul bilant mentioneaza opt raniti. Persoana ucisa este un tanar de 19 ani.Atacul a fost comis in jurul orei locale 16:30 (14:30 GMT) in apropierea unei statii de metrou din Villeurbanne, o suburbie a orasului Lyon.Un reporter al AFP a relatat de la fata locului ca a vazut un corp ambalat intr-un sac mortuar si urcat intr-o ambulanta, urme de sange pe jos si un perimetru de securitate format de politie.A fost sesizat Parchetul din Lyon, in timp ce Parchetul National Antiterorist francez (PNAT) monitorizeaza situatia, dar deocamdata nu a preluat cazul, nefiind clar in acest stadiu daca este vorba despre un atac terorist.Anul trecut, un atac cu un colet capcana a ranit 14 persoane in acelasi oras. Autorul, un algerian in varsta de 24 de ani, a fost arestat trei zile mai tarziu si a marturisit ca jurase credinta gruparii islamiste Statul Islamic.