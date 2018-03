LIVE Atac terorist in Franta: Un adept al Statului Islamic a luat ostatici intr-un supermarket. Doua persoane au murit

LIVE

🔴 #Trebes #Carcassonne Ne relayez pas les propos choquants ou illicites que vous voyez sur les reseaux sociaux. Un reflexe: signaler sur la plateforme #PHAROS ➡️ https://t.co/FiQFJsMxut pic.twitter.com/ksA4BpqVJn - Ministere de l'Interieur (@Place_Beauvau) March 23, 2018

Les eleves des ecoles et du college de la ville de Trebes dans l'Aude sont en securite a l'interieur des etablissements.



Ils y resteront jusqu'a nouvel ordre. Un repas sera servi aux externes.



Il est demande aux familles de ne pas se rendre sur place. - Academie Montpellier (@acmontpellier) March 23, 2018

At least two dead in #Trebes attack by gunman claiming allegiance to IS, French media say. Le Parisien newspaper reports 16 injured. Not officially confirmed. Gunman still in supermarket demanding release of Salah Abdeslam, prime surviving suspect in 2015 #ParisAttacks. - David Chazan (@davidchazan) March 23, 2018

French television is reporting that the hostage-taker at #Trebes is known to security services and is demanding the release of Salah Abdeslam who is in jail awaiting trial for his alleged involvement in the 2015 Paris terrorist attacks. - AltNewsMedia (@AltNewsMedia) March 23, 2018

⚠️ Intervention de police en cours a #Trebes dans l'#Aude. La priorite est a l'intervention des forces de police et de secours. Plus d'informations a venir sur ce compte, ne diffusez pas de rumeurs ⬇️ pic.twitter.com/M2t4mLccG0 - Ministere de l'Interieur (@Place_Beauvau) March 23, 2018

BREAKING: Hostages taken in armed siege in the south of #France after gunmen shoot at police at a supermarket. Hostage-taker allegedly claimed allegiance to #ISIS #Trebes pic.twitter.com/P7rA2XWyJp - Marco (WCN News) (@meteorologo777) March 23, 2018

Operatiunea de salvare este in desfasurare.Prefectura din Aude a anuntat ca accesul in zona a fost interzis si a cerut cetatenilor sa faciliteze interventia fortelor de ordine, transmite AFP.Potrivit Reuters, care citeaza presa franceza, barbatul sustine ca ar fi jurat credinta gruparii teroriste Statul Islamic.- Ministerul de Interne francez indeamna oamenii sa nu impartaseasca stiri senzationale cu privire la situatia din Trebes. Gerard Collomb le-a pus la dispozitie cetatenilor o platforma unde pot raporta surse cu continut senzational pe acest subiect.- Politistii francezi suspecteaza ca atacatorul este de origine marocana si catalogat drept "potential extremist", au declarat surse din securitate pentru AFP, citate de FirstPost.- Cele 4 scoli si colegii din localitatea Trebes au fost inchise. Toti elevii si profesorii care se aflau in unitatile de invatamantul sunt in siguranta, in interiorul cladirilor, a anuntat rectoratul din Montpellier. Familiile acestora sunt indemnate sa nu se deplaseze spre scoli.- Ministrul de Interne al Frantei a confirmat bilantul: Doua persoane au murit in luarea de ostatici din Franta."Bilantul este temporar, pentru ca din nefericire, ar putea creste. Trei persoane au fost ranite, iar una dintre ele este in stare foarte grava. Operatiunea nu s-a incheiat inca. Cerem mass-media sa se asigure ca nu vor raspandi informatii care ar putea afecta interventia curenta a unitatilor de interventie ale Jandarmeriei Nationale si sa transmita cu prudenta toate informatiile pe care le detin", a spus ministrul Gerard Collomb, citat de Le Monde.- Cel putin, iar alte- acesta este bilantul anuntat in aceste momente de publicatiile media din Franta.- Mai multe televiziuni locale sustin ca autorul atacului este cunoscut de fortele de securitate. El solicita eliberarea din inchisoare a lui Salah Abdeslam, care acum asteapta sa ii inceapa procesul, in care este judecat pentru presupusa implicare in atacurile teroriste din Paris, din 2015.- Una dintre persoanele care se aflau in supermarket cand autorul atacului a intrat in interior a declarat, pentru televiziunea BFM, ca a auzit mai multe impuscaturi, dar nu l-a vazut pe acesta: "Am auzit impuscaturi, dar nu am vazut nimic. Am incercat sa ma salvez".- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut ministrului de Interne, Gerard Collomb, sa mearga in localitatea Trebes, scrie AP.- Yves Lefebvre, din cadrul sindicatului de Politie "Unite SGP Police", face legatura intre luarea de ostatici si impuscarea membrului CRS care se intorcea de la jogging: "Ne aflam intr-o calatorie terorista: omul acesta a incercat mai intai sa omoare un politist, iar apoi a abordat una dintre cele mai usoare tinte, un supermarket dintr-o zona rurala", a declarat Lefebvre pentru Europe 1, citat de Le Monde.- Una sau doua persoane au fost impuscate mortal in luarea de ostatici din sudul Frantei, a anuntat un reprezentant al Jandarmeriei franceze, citat de Le Figaro."Din pacate, avem informatii despre o persoana sau doua care ar fi decedat, insa nu putem sa trimitem un doctor inauntru", a declarat Jean-Valery Letterman, comandant al Jandarmeriei franceze.Potrivit Le Figaro, un angajat al supermarketului a fost omorat, iar in interiorul cladirii nu ar exista alti ostatici, relateaza Mediafax.- Cu cateva minute inainte sa aiba loc aceasta luare de ostatici, un membru CRS care se intorcea de la jogging cu mai multi colegi, a fost ranit prin impuscare la Carcassonne de catre un barbat inarmat care a fugit, potrivit unor surse apropiate dosarului.La acest moment nu exista nicio legatura intre cele doua fapte, conform News.ro.- Premierul Frantei, Edouard Philippe, a catalogat situatia ca fiind extrem de serioasa si a afirmat ca "toate informatiile sugereaza ca este vorba despre un atac terorist".Iata declaratia sa pe marginea acestui subiect:- Le Monde scrie ca filiala GIGN din Toulouse a sosit la fata locului in jurul orei locale 12:15. 80 de pompieri si medici se afla, de asemenea, in zona, iar doua elicoptere survoleaza in asteptarea unei evacuari.- Un martor a declarat ca autorul focurilor de arma ar fi inarmat cu o arma de mana, cutite si grenade si a strigat "Allah Akbar" cand a intrat in supermarket, scrie News.ro.- Referitor la aceasta situatie, comandantul Jandarmeriei, Jean-Valery Lettermann, a spus ca "situatia nu este stabila", in timp ce se deplasa la fata locului."Din pacate, ne asteptam sa gasim si alte victime", a declarat Lettermann, pentru Le Monde.- Barbatul care a luat mai multi ostatici in supermarket este acum singur cu un agent de politie, iar toti, scrie Reuters, citand televiziunea BFM.Televiziunea LCI a transmis ca o a doua persoana a murit si ca alte 12 persoane au fost ranite, insa nu este nimic confirmat de autoritati.- Primarul localitatii Trebes a confirmat pentru BFM TV ca o persoana si-a pierdut viata in luarea de ostatici. O alta persoana ar fi fost ranita, insa nu se stie cat de grava este starea acesteia.- O persoana ar fi murit in luarea de ostatici din sudul Frantei, potrivit CNN, care citeaza presa locala.- Conform primelor informatii, barbatul care tine ostatici oamenii aflati in magazin a intrat in jurul orei 11:15 in supermarket, iar la scurt timp s-au auzit focuri de arma, atacatorul deschizand focul asupra unui ofiter de securitate, potrivit ziarului La Depeche du Midi, citat de Mediafax.