Atacatorul care a ucis 4 politisti la Paris se convertise la islam

Ziare.

com

Nascut in Martinica (Antilele franceze), agentul administrativ de 45 de ani era informatician la Directia de informatii a prefecturii politiei din Paris si suferea de surditate. Agresiunea s-a produs chiar in interiorul acestui loc emblematic care regrupeaza mai multe mari directii ale politiei pariziene, situat in centrul istoric al capitalei franceze, in apropierea catedralei Notre-Dame.El a injunghiat mai intai cu un cutit de bucatarie trei persoane care se aflau in birourile serviciului sau, iar apoi a lovit mortal o functionara administrativa pe o scara.In curtea cladirii, un politist i-a ordonat sa lase cutitul si ulterior l-a impuscat. Atins la cap, atacatorul a fost ucis."Era o persoana obisnuita, cineva foarte calm. Il vedeam mergand la moschee, dar avea o conduita normala", a relatat pentru AFP o vecina. Potrivit localnicilor, el avea doi copii, de noua si trei ani.Acest functionar "nu prezentase niciodata abateri comportamentale", nici "cel mai mic semn de alerta", a declarat ministrul francez de Interne, Christophe Castaner.Presedintele francez Emmanuel Macron a calificat joi drept o "adevarata drama" moartea celor patru functionari ucisi in miezul zilei de un coleg la sediul central al politiei din Paris.Seful statului s-a deplasat la fata locului pentru "a-si exprima sprijinul si solidaritatea cu intregul personal", potrivit Palatului Elysee. "Ei sunt in stare de soc, este unul dintre colegii lor care a ucis alti patru", a comentat Emmanuel Macron in cursul serii, in timpul unei deplasari la Rodez (sud).