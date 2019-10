Atacatorul de la sediul Politiei din Paris "ar fi aderat la o viziune radicala a islamului" (procuror)

Ziare.

com

Primele investigatii au relevat "aprobarea" de catre acesta a "anumitor abuzuri comise in numele acestei religii", "dorinta lui de a nu avea anumite contacte cu femei", "justificarea sa" pentru atacurile asupra Charlie Hebdo din 2015, "schimbarea obiceiurilor vestimentare de cateva luni", a relatat procurorul antiterorist in cadrul unei conferinte de presa.Mickael Harpon, un informatician in varsta de 45 de ani care lucra la Directia de Informatii a sediului Politiei din Paris (DRPP) din 2003, renuntase la "orice tinuta occidentala in favoarea unei tinute traditionale pentru a merge la moschee", a explicat el.Anchetele au permis, de asemenea, sa fie identificate contacte intre autor si mai multe persoane care ar putea apartine miscarii islamiste.Acest barbat fara antecedente penale, dar care a facut obiectul unei proceduri pentru violenta conjugala in 2009,, a precizat Ricard, care a descris in detaliu parcursul criminalului joi, evocand o scena "de o violenta extrema"., un "cutit de bucatarie metalic" de 33 de centimetri si un "cutit pentru scoici", pe care le-a ascuns asupra sa.Cu ajutorul acestor cutite, el a atacat mai multi colegi intre orele 10:53 GMT si 11:00 GMT, inainte de a fi impuscat de un politist stagiar in curtea sediului."Pe parcursul acestei conversatii, autorul atacului a facut afirmatii cu conotatii exclusiv religioase care s-au incheiat cu expresiile: + Allah akbar + apoi + sunt iubitul nostru profet, Muhammad, si meditez la Coran", a povestit procurorul.