Atacatorul de la Strasbourg a fost impuscat mortal de politie, in aplauzele martorilor. Ministrul de Interne: Sunt mandru!

Cherif Chekatt, in varsta de 29 de ani, a fost impuscat mortal de politie joi seara, in cursul unei operatiuni desfasurate in zona Lazaret din Strasbourg.Schimburi de focuri au fost semnalate joi seara in cartierul Meinau din Strasbourg.Trei persoane au fost ucise, iar alte 11 au fost ranite in atacul armat comis marti seara in centrul orasului francez Strasbourg. Autoritatile franceze suspecteaza ca este vorba de un act terorist.Ministrul francez de Interne, Christophe Castane, a explicat, joi seara, circumstantele in care a fost ucis autorul atacului din Piata de Craciun.Potrivit lui Castaner, Cherif Chekatt a tras asupra a trei politisti, care au ripostat."In jurul orei 21:00, un echipaj format din trei membri ai politiei nationale a reperat un individ pe o strada publica. L-au interpelat, iar in acel moment individul s-a intors si a inceput sa traga. Politistii l-au neutralizat imediat pe atacator", a declarat ministrul francez de Interne, adaugand "Sunt mandru".La rindul sau, primarul orasului Strasbourg, Roland Ries, a felicitat fortele de ordine."Vreau sa felicit fortele de ordine care au facut posibil acest rezultat necesar", a reactionat Roland Ries, precizand ca decizia de a se redeschide Piata de Craciun s-a luat inainte de localizarea teroristului.Potrivit unor martori, fortele de ordine au fost intampinate cu aplauze de persoane care se aflau in apropierea zonei unde a fost neutralizat Cherif Chekatt. Mai multe persoane au strigat "Bravo" dupa ce tanarul de 29 de ani a fost impuscat mortal.